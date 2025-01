Papy recebe presidente e vice da Fiems para discutirem sobre retomada industrial na Capital

Mais uma tarde de conversas sobre melhorias para Campo Grande. Nesta terça-feira (28), o presidente da Câmara, vereador Epaminondas Vicente, o Papy, recebeu o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, e o vice-presidente Crosara Júnior.

“Se essa federação tão importante para Mato Grosso do Sul fez um trabalho no interior tão brilhante, industrializando de fato o estado de Mato Grosso do Sul, nós precisamos que a Capital acompanhe esse desenvolvimento industrial, no sentido de aumentar a capacidade industrial da Capital, dessa forma deixar a nossa cidade mais competitiva e também atrair empregos e investimentos para Campo Grande”, afirmou Papy sobre o encontro.

“Essa parceria que começa a ser discutida com o presidente da Câmara Municipal, já envolve o reinício da industrialização de Campo Grande. A importância da união de todos os vereadores em um projeto que nós esperamos construir aqui nessa Casa de Leis, que é a retomada da industrialização do município de Campo Grande”, completou Longen.

Segundo o presidente Papy, Sérgio Longen alertou para a necessidade de uma legislação mais robusta do PRODES (Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande), para melhorar, atualizar e modernizar a legislação em vigor e deixar a cidade mais atrativa, mais competitiva e favorecer o ambiente de negócio.

“Falamos sobre a nova lei do PRODES, falamos de convênio com o sistema produtivo da nossa cidade, o Sistema S em modo geral, falamos sobre liberdade econômica. Sobre os distritos da Capital, precisamos fazer uma tarefa preliminar, que é levantar essa demanda e legalizar esses terrenos que já estão disponibilizados ao empresariado. Vermos o que está vazio para depois fazermos uma reorganização com as empresas que pretendem ocupar os distritos”, ponderou Papy.

Em uma avaliação preliminar de Longen, é preciso flexibilizar a legislação para melhorar a industrialização no Município de Campo Grande, que tem quatro distritos.

“Nós temos muitas demandas de empresas já instaladas sem documentos. Então, nós precisamos superar essa fase da documentação. Segundo, avançarmos em áreas também que estão desocupadas, até porque são distritos industriais e nós precisamos utilizar essas áreas para fomentar um novo processo de reindustrialização do município. Então, passa pelos distritos industriais e passa também pelas leis municipais que precisam ser revistas”, avaliou o presidente da Fiems.

O vereador Ronilço Guerreiro também participou do encontro. Para o parlamentar, Campo Grande precisa diversificar a matriz econômica, já que a potência da geração de emprego está na iniciativa privada, como as indústrias.

“O que nós precisamos é fazer com que a indústria venha para Campo Grande e isso nós precisamos ter emprego a renda no município. Então, precisamos rever a lei do PRODES, precisamos verificar muitas leis que possam favorecer a indústria e o comércio de Campo Grande”, disse o vereador.

Para finalizar, Papy ressaltou a importância da participação de todos os Poderes dessa discussão. “Passa também pelo Executivo, mas eu penso que o Poder Público e o setor privado juntos é o que a sociedade campo-grandense precisa para a gente ter o desenvolvimento na cidade”, finalizou.