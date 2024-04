Presidente Lula desembarca em Mato Grosso do Sul em dois dias

O Deputado Federal Vander Loubet (PT), Coordenador da bancada federal em Mato Grosso do Sul, confirmou que o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarcará no estado na 6ª.feira (12.abr.24);

Segundo Vander, o presidente participará da habilitação de uma indústria frigorífica para exportação para a China. O encontro ocorrerá pela manhã, na sede da JBS, em Campo Grande (MS).

Além disso, a deputada federal Camila Jara (PT), revelou Lula deve aproveitar a ocasião para anunciar oficialmente o apoio à pré-candidatura da parlamentar à prefeitura da Capital. “A vinda do presidente Lula, que apoia o nome de Camila Jara na disputa eleitoral, tem o objetivo de fazer uma análise da conjuntura local e discutir a sucessão na Capital”, anunciou Jara por meio de nota divulgada à imprensa.

O MS Notícias confirmou no Portal de Credenciamento para a imprensa do Governo Federal, que de fato ocorrerá a vinda do presidente ao estado na sexta-feira. Eis: