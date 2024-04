Presidente Lula reencontrou família em MS e os convidou ao Planalto

O presidente Lula reencontrou familiares de seu irmão Damião Inácio da Silva em sua visita a Campo Grande (MS), em 12 de abril. Na ocasião, Lula os chamou para uma visita ao Palácio do Planalto, em Brasília (DF).



Segundo apurado pelo MS Notícias, diferentemente do que foi noticiado por alguns veículos de comunicação, Lula já havia conhecido todos os familiares que vivem em MS e na oportunidade da visita à JBS, os reencontrou. “O pessoal colocou: 'família conhece Lula'. Mas nós já o conhecíamos antes! Já estivemos várias vezes com ele, inclusive com toda a família no velório da finada Marisa. Na matéria, eles deram a entender que nós nunca estivemos com o Lula”, considerou Adauto Inácio, de 32 anos, um dos filhos de Damião, portanto sobrinho do presidente.



De acordo com o parente do presidente, apenas uma criança de pouco mais de um ano – filha de Adauto – foi pela primeira vez apresentada à Lula.



Conforme Adauto, a agenda ainda está sendo ‘fechada’, mas se confirmada deverá ir ao Planalto a convite do presidente Lula: o próprio Adauto, seus irmãos Alberto Inácio e Antônio Inácio da Silva, sua mãe Antônia Inácio, sua esposa Maria Laura, e a sua filha Isis Inácio.

Damião Inácio comprovou por meio de exame que era irmão de Lula por parte de pai. Ele foi apresentado ao presidente em 2004, durante uma visita do Chefe do Executivo Federal ao Assentamento Itamarati.

Damião Inácio da Silva morreu aos 85 anos, na quarta-feira (13.jul.22), em Ponta Porã (MS), como mostramos aqui.

Para Adauto, a visita ao Planalto representará a realização do sonho de seu pai. “Era o sonho de meu pai e da família de ter a família reunida. Isso demonstra o quanto o presidente Lula apesar das correrias do dia a dia a frente de muitos obstáculos que tem para governar o Brasil, ele se importa em ter a família reunida”, completou.