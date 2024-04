AO VIVO: Lula visita fábrica da JBS na Capital de Mato Grosso do Sul

O presidente Lula (PT) visita fábrica da JBS na Capital de Mato Grosso do Sul na manhã desta 6ª.feira (12.abr.24).

Como mostramos aqui no MS Notícias, na ocasião o Chefe do Executivo federal deverá acompanhar o primeiro embarque de carne para a China a partir de plantas recém-habilitadas para exportar ao país asiatico.

Lula brincou, inclusive, que vai colocar um selo com seu nome na picanha com destino ao mercado alimentício chinês.

Assista a cerimônia ao vivo:

O Coordenador da Bancada de Deputados Federais de Mato Grosso do Sul, Vander Loubet, postou uma imagem ao lado do presidente nesta manhã no momento da saída do avião oficial de Brasília. Vander estimou que eles desembarcarão na Base Aérea de Campo Grande por volta das 9h30. O Canal Gov é responsável pela transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/live/Ou6MdYmPWE0.

Durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na 5ª.feira (11.abr.24), o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT revelou ter orgulho de ter inaugurado a unidade da JBS durante seu governo. E agora Lula se faz presente no local. Veja:

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Campo Grande, Camila Jara (PT), gravou um vídeo nesta manhã onde também celebrou a chegada de Lula ao estado e destacou que o contrato com a China para exportação poderá gerar 2 mil novas oportunidades de emprego na unidade da JBS localizada na rodovia que liga Campo Grande ao município de Sidrolândia. Assista: