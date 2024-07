Riedel recebe 18 novos oficiais às vésperas do Dia do Bombeiro Brasileiro

O Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul (CBMMS) realizou uma cerimônia especial nesta segunda-feira (1.jul.24), em Campo Grande (MS), para apresentar ao governador Eduardo Riedel 18 novos oficiais. Entre eles, oito são especialistas em diversas áreas e seis são médicos, além de quatro aspirantes promovidos a segundo tenente. Os militares concluíram o curso básico de formação de oficiais no final do ano passado.

Durante o evento, realizado no gabinete da Governadoria, Riedel destacou o comprometimento do Corpo de Bombeiros com a sociedade sul-mato-grossense, ressaltando também os serviços recentemente prestados em estados como Rio Grande do Sul e Amazonas. "A responsabilidade da instituição e a capacidade de reação dependem de profissionais qualificados e equipamentos adequados. Estamos investindo para manter essas condições e garantir uma formação de excelência, pois entendemos a segurança pública como um setor estratégico", enfatizou o governador ao colocar as insígnias nos ombros dos novos oficiais.

Governador recepcionou 18 novos oficiais militares do Corpo de Bombeiros no quadro efetivo. Foto: Álvaro Rezende

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, presente na cerimônia, destacou os desafios que a corporação enfrenta atualmente. "Observo o esforço de cada um de vocês desde a formação acadêmica até o ingresso na corporação militar. Que sejam multiplicadores de boas ações, especialmente de coragem, fé, persistência e resiliência", declarou.

Apresentação dos 18 novos oficiais bombeiros - Foto Álvaro Rezende

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Reis, ressaltou a importância dos novos oficiais especialistas para o estado, especialmente diante da emergência dos incêndios florestais. "Estamos utilizando recursos humanos empenhados no combate aos incêndios no Pantanal, e esses profissionais qualificados são fundamentais para as operações", destacou.

Entre os novos oficiais está a segunda-tenente Fernanda Braga de Souza, formada em Educação Física, que expressou seu comprometimento com a nova missão. "Ingressei no Corpo de Bombeiros Militar para atuar na minha área de formação, que é Educação Física. Gosto da atividade militar e me identifico muito com o lema da instituição 'Vidas alheias e riquezas a salvar'", afirmou.

DIA DO BOMBEIRO BRASILEIRO

Amanhã, 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro Brasileiro, uma data dedicada a homenagear os heróis que arriscam suas vidas diariamente para proteger pessoas, cidades e florestas contra incêndios, desastres naturais e outros perigos. Além das operações de combate a incêndios, os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos para melhorar a qualidade de vida da comunidade, resgatar animais em perigo e oferecer suporte em situações de emergência como afogamentos e tentativas de suicídio.