Saiba como se comunicar com a Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande investe constantemente em tecnologia e ferramentas que promovam a eficiência administrativa e a proximidade entre gestão e população, nas sete regiões urbanas da Capital. Já consolidada, a plataforma “Fala Campo Grande 156” proporciona um meio rápido e prático de solicitar serviços e reportar demandas, podendo ser acessada pelo site fala.campogrande.ms.gov.br, por meio do aplicativo mobile ou através do telefone 156.

Com atendimento das 6 da manhã de segunda-feira ao meio-dia de sábado e mais de 180 serviços disponíveis, o “Fala Campo Grande 156” registra cerca de 5 mil solicitações por mês com demandas que incluem desde iluminação pública, manutenção de vias, fiscalização de áreas públicas, denúncias de terrenos baldios, entre outros.

O relatório mensal da Coordenadoria-Geral de Atendimento e Solicitações (Cogeas) revela que somente em setembro deste ano, foram registradas 5.271 ordens de serviço originadas por indicações da Câmara Municipal, teleatendimento da Central 156, portal web Fala Campo Grande, ofícios da Sisep, aplicativo mobile Fala CG 156, e-mails e atendimentos presenciais.

ENTENDA COMO FUNCIONA

Ao realizar o cadastro na plataforma, todas as solicitações ficam vinculadas ao CPF do usuário, proporcionando um histórico fácil de acessar. O munícipe pode acompanhar o andamento da solicitação por meio de um número de protocolo gerado no momento do atendimento.

Uma equipe de processamento garante a agilidade no encaminhamento das solicitações para as secretarias competentes, com servidores treinados que distribuem as ordens de serviço para as superintendências e setores responsáveis. O processo é transparente, registrando datas e detalhes da operação para manter o munícipe informado sobre o andamento do processo.

Conforme explica o operador de teleatendimento da Ouvidora, David Alisson, os serviços de urgência são encaminhados diretamente aos setores responsáveis, conferindo rapidez e resolutividade imediata. “Situações como semáforos inativos, por exemplo, são enviadas diretamente aos setores competentes da Agência de Transporte e Trânsito (Agetran), otimizando o tempo de resposta.”

Neste sentido, o ouvidor-geral do Município, Robson Dias, lembra ainda que as demandas antigamente enviadas pela Câmara Municipal por meio de ofícios, também passaram a acontecer de maneira digital. “Em uma parceria da Prefeitura com a Câmara Municipal, quando o vereador faz a proposição, durante a sessão, eles lançam num sistema próprio com o qual a Agetec tem interligação e as demandas caem para nós como uma solicitação regular”.

Para a gestão municipal, transparência é primordial, tanto quanto a agilidade no atendimento. Pensando nisso, as ações do Fala Campo Grande 156 são acompanhadas de perto pela Ouvidoria-Geral do Município, que realiza buscas ativas dos usuários a fim de estreitar relações e certificar-se de que a população tem tido a melhor experiência ao acionar a administração por meio da plataforma.

“A Ouvidoria entra em contato com essas pessoas atendidas para ter o feedback. Isso é muito importante para nós, pois ficamos sabendo se de fato o problema foi resolvido, se foram efetivamente atendidos, qual o grau de satisfação dos solicitantes com os serviços prestados”, diz Robson Dias.

O ouvidor-geral do município destaca ainda que os excelentes resultados da plataforma estão intimamente ligados ao conjunto de ferramentas que possibilitam o acesso aos serviços e ao suporte oferecido pós atendimento.

“O Fala Campo Grande fica dentro da Ouvidoria-Geral de Campo Grande, desse modo, temos dois braços específicos de trabalho, o sistema de informações e solicitações de serviços, que é o Fala Campo Grande 156 e o serviço de Ouvidoria. Quando o munícipe não é atendido ou acontece alguma intercorrência durante o processo, ele pode entrar em contato com a gente, fazendo uma reclamação ou até mesmo uma denúncia. Essas informações são fundamentais para que sigamos crescendo e oferecendo sempre o melhor serviço à população campo-grandense”, salienta.

RECONHECIMENTO

A Prefeitura de Campo Grande conquistou o primeiro lugar no 6º Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, coordenado pela Controladoria Geral da União (CGU) na categoria Governança de Serviços para cidades com mais de 300 mil habitantes. O projeto premiado, denominado Central de Respostas, é uma parceria entre a Ouvidoria-Geral do Município (OGM) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Esta iniciativa visa aprimorar a qualidade e quantidade das respostas no FalaCG, refletindo o compromisso da gestão municipal com a excelência dos serviços prestados à população.

Além desse recente reconhecimento, a Capital foi premiada em três categorias na 4ª edição do Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, sendo que o projeto “Fala Campo Grande 156” conquistou o primeiro lugar.

Para contatar a Ouvidoria-Geral, a população pode utilizar a plataforma Fala Campo Grande por meio do site, aplicativo ou central telefônica 156. Caso haja demandas específicas para as secretarias ou a Ouvidoria-Geral do município, é possível entrar em contato pelo telefone 3314-4639 ou acessar o site ouvecg.campogrande.ms.gov.br.