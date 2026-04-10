Com articulação de Vander Loubet, Governo Federal garante US$ 200 mi para estradas no Cone Sul de MS

O deputado federal Vander Loubet teve papel decisivo na articulação junto ao Governo Federal para garantir um financiamento internacional de US$ 200 milhões que será destinado ao recapeamento de rodovias na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

O contrato será assinado na próxima terça-feira (14), pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com repasse dos recursos ao Governo do Estado. O financiamento terá prazo de 10 anos, permitindo a execução de obras estruturantes que irão melhorar a mobilidade, fortalecer a logística regional e impulsionar o desenvolvimento econômico.

A iniciativa contempla importantes trechos rodoviários da região do Cone Sul, beneficiando diretamente municípios estratégicos e promovendo mais segurança para quem utiliza as estradas diariamente.

Segundo Vander Loubet, a conquista é resultado de diálogo institucional e compromisso com o desenvolvimento do estado:

“A disputa eleitoral não pode prejudicar os interesses do nosso estado. Meu mandato sempre pensou nos sul-mato-grossenses acima de qualquer diferença política. Trabalhei para garantir esse investimento porque sei o quanto essas obras são importantes para a nossa gente, para o escoamento da produção, para a segurança nas estradas e para o crescimento da nossa economia. Esse é o papel de quem tem compromisso com Mato Grosso do Sul.”

O parlamentar reforçou que seguirá atuando em Brasília para ampliar investimentos e garantir que Mato Grosso do Sul continue avançando em infraestrutura, geração de emprego e qualidade de vida para a população.