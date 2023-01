Seis pessoas ganham R$ 16,6 mil e mais de trezentas faturam na Nota MS Premiada

Seis pessoas ganharam R$ 16.666,67 cada, no 1º Sorteio da Nota MS Premiada de 2023, divulgado nesta 2ª.feira (30.jan). Outras 387 pessoas ganharam R$ 516,80 cada, ao acertaram a quina.

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado (28.jan) foram: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 e 35. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) divulgou na tarde desta 2ª.feira, que ao todo, 393 contribuintes foram sorteados. Levaram o prêmio maior os contribuintes dos seguintes municípios:

Anastácio - 1 (ganhador)

Campo Grande - 3

Dourados - 1

Maracaju - 1

Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores de hoje compraram produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de dezembro de 2022.

Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.

O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:

Depois de aprender basta procurar pelo CPF na extensa tabela abaixo:

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio ***709.101** 01 09 12 20 30 32 35 50 R.B.NONATO & CIA LTDA ME Maracaju ***437.371** 09 12 20 28 30 32 35 59 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados ***320.531** 05 07 09 12 20 30 32 35 PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA - ME Campo Grande ***549.521** 09 12 15 20 30 32 34 35 Damasceno & Damasceno Ltda Anastácio ***398.801** 09 12 20 30 31 32 35 54 NK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Campo Grande ***517.801** 09 12 20 30 32 33 35 40 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***290.011** 09 12 20 22 32 35 48 56 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande ***009.311** 09 10 20 21 30 32 35 43 Lojas Renner SA Três Lagoas ***642.401** 12 20 30 32 34 35 43 59 R A A COM VAREJ DE ALIM EIRELI Dourados ***280.391** 09 10 20 29 30 32 35 47 MICHELINI & SIMAO LTDA Nova Andradina

***740.181** 09 12 20 30 33 34 35 57 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados ***673.971** 09 12 17 20 24 30 35 48 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***325.741** 06 08 09 12 20 32 35 44 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo ***469.811** 09 12 20 22 30 31 35 47 ATACADAO S.A. Três Lagoas ***399.181** 09 14 20 27 29 30 32 35 Unibem Atacadista Ltda Sonora ***532.101** 09 12 17 20 30 32 33 57 HAVAN S.A. Campo Grande ***878.741** 09 12 20 21 28 30 33 35 americanas sa - 1335 Coxim ***653.841** 09 12 20 26 30 32 41 42 Signori Supermercado S/A Campo Grande ***866.701** 09 20 30 32 35 38 55 58 MANTOVANI E MANTOVANI LTDA Mundo Novo ***722.651** 09 12 18 20 26 32 35 59 Bom Vizinho Mercearia Eireli Três Lagoas

***203.421** 08 09 12 30 32 35 56 59 ROSANA MARIA ENXOVAIS - EIRELI - EPP Campo Grande ***572.961** 09 20 27 30 32 33 35 52 MAGAZINE LUIZA SA Campo Grande ***667.409** 07 09 12 20 22 30 35 52 SARTORI & OLIVEIRA LTDA ME Maracaju ***630.411** 12 20 24 30 32 35 38 44 HF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Campo Grande ***188.611** 09 12 14 20 21 22 30 35 VALERIA C BERNARDO EIRELI Bonito ***395.141** 05 09 11 12 20 30 35 58 MURA E MERIGHI DISTR DE PECAS E PNEUS LTDA Sidrolândia ***883.241** 09 12 14 23 30 32 35 54 RAIADROGASIL S/A Campo Grande ***355.031** 09 12 20 23 30 34 35 40 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande ***498.221** 09 20 21 27 30 32 35 42 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP Ponta Porã ***418.051** 07 09 12 20 32 35 40 48 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados

***642.211** 08 09 12 30 32 35 45 46 PEPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***938.471** 09 12 14 19 20 32 35 40 VIA S/A Corumbá ***715.521** 09 12 20 32 35 41 57 59 ATACADAO S.A. Campo Grande ***855.501** 09 12 15 20 21 23 32 35 MIRANDA & MORAES LTDA ME São Gabriel do Oeste ***349.931** 09 11 12 20 30 34 35 46 Atacado Do Lar Ltda Rio Verde de Mato Grosso ***429.831** 07 12 20 28 30 32 34 35 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica ***951.761** 06 09 20 30 32 34 35 45 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande ***052.181** 09 12 16 18 20 30 32 43 LOJAS RENNER S.A. Dourados ***828.531** 08 09 12 20 30 32 43 47 CASA DO CRIADOR JARDIM LTDA - ME Jardim ***177.941** 12 20 22 30 32 35 45 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande

***407.401** 04 07 09 12 30 32 35 48 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 031 - Maracaju ***364.348** 12 17 20 25 30 32 35 47 RUSSI CIA LTDA Nova Andradina ***896.701** 09 12 26 30 32 33 35 56 Vt Parana Supermercado Ltda Me Costa Rica ***350.551** 06 12 20 30 32 35 39 43 P2 ALIMENTOS LTDA Dourados ***664.431** 09 12 16 20 32 35 36 40 ENDO SAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Dourados ***663.401** 11 12 20 30 32 35 57 58 ABV COM DE ALIM LTDA Dourados ***094.331** 09 12 19 20 30 32 53 55 S R DO NASCIMENTO MACHADO DROGARIA Nova Andradina ***292.121** 09 19 20 28 30 32 34 35 Vra Comercio Ltda Corumbá ***078.151** 09 20 30 32 35 44 50 60 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas ***384.402** 09 11 12 30 32 35 51 52 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas

***450.011** 03 09 12 20 30 35 39 42 MAISON ELI VESTUARIOS Ponta Porã ***574.701** 04 09 12 16 20 21 30 35 Nalepa & Machado Ltda Dourados ***543.671** 07 09 12 20 30 35 51 57 BERNARDI EIRELI - ME São Gabriel do Oeste ***224.091** 11 12 20 30 32 35 51 55 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados ***905.299** 02 12 20 22 29 30 32 35 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados ***376.581** 08 09 12 20 30 31 32 49 CACAU YPE CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Campo Grande ***763.671** 09 12 16 20 29 30 32 34 BIANCA N. O. ACORSE EIRELI - EPP Campo Grande ***870.691** 02 12 20 30 32 35 42 60 SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDA Campo Grande ***547.891** 07 09 12 20 30 32 46 58 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá ***373.729** 09 12 20 24 32 35 45 50 TOC3L COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA Três Lagoas

***477.631** 09 11 12 20 30 32 40 46 TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEC S/A Campo Grande ***590.511** 05 12 20 30 32 35 48 51 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***101.361** 12 20 22 29 30 32 35 38 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***985.489** 04 09 12 13 17 30 32 35 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande ***051.055** 11 12 20 30 32 35 42 55 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados ***849.901** 09 12 14 20 30 32 43 54 CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Rio Verde de Mato Grosso ***487.041** 01 09 12 15 23 30 32 35 BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados ***495.841** 09 12 20 22 23 29 30 32 Hipermercado Bom Gosto Ltda Ponta Porã ***398.591** 12 20 30 32 35 51 53 57 CDA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Amambai ***491.271** 02 04 09 20 30 32 35 44 SUPERMERCADOS JULIFRAN LTDA Fátima do Sul

***268.501** 05 06 09 12 21 30 32 35 Mercado America Ltda - Me Paranaíba ***435.071** 09 20 27 29 30 32 34 35 Supermercado Camila Ltda Campo Grande ***494.921** 03 09 12 16 20 32 35 49 HAVAN S.A. Dourados ***333.031** 09 11 20 30 32 33 35 43 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP Ponta Porã ***432.621** 06 09 12 21 25 30 32 35 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***897.461** 09 12 15 30 32 35 48 60 VIA S/A Paranaíba ***893.742** 09 20 29 30 32 35 41 58 LOJA 0688 - SH NORTE SUL PLAZA /MS Campo Grande ***173.079** 12 13 20 30 32 35 55 60 ML Moda e Acessorios Eirele Campo Grande ***810.101** 02 09 12 19 20 32 34 35 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Campo Grande ***325.371** 09 12 18 20 30 32 36 42 CORUMBA CALCADOS E CONFECCOES LTDA Corumbá

***416.439** 01 09 12 20 30 35 48 51 SUZANA ALMEIDA ANGELI Chapadão do Sul ***076.051** 09 12 15 20 30 35 39 59 RAIADROGASIL S.A. Três Lagoas ***616.171** 09 12 30 32 35 52 59 60 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados ***782.611** 09 12 18 20 32 35 37 48 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Bela Vista ***663.301** 02 09 12 20 30 32 33 59 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande ***866.821** 04 09 12 16 30 32 35 36 Lojas Riachuelo S. A. Dourados ***189.491** 08 09 12 20 31 32 35 38 Pires e Cia Ltda Epp - Filial 01 Campo Grande ***086.721** 03 09 12 20 25 30 35 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***996.281** 05 09 12 28 30 32 35 47 Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda Sidrolândia ***764.511** 09 12 20 21 30 32 33 48 HAVAN S.A. Dourados

***014.601** 09 16 17 20 23 30 32 35 JFJA MEDICAMENTOS LTDA Rio Brilhante ***882.741** 09 12 30 32 35 42 44 50 JADE COMERCIO DE TINTAS E MAT. PARA PINTURA Campo Grande ***141.561** 12 20 30 32 35 47 57 60 SILVIA REGINA OJEDA PERENTEL DE MATOS Dourados ***714.791** 09 12 18 30 32 35 39 47 MARTINS & CARRILHO LTDA EPP Sidrolândia ***208.661** 09 12 20 30 32 38 46 50 HAVAN S.A. Três Lagoas ***713.101** 12 15 20 29 30 32 35 56 RAIA DROGASIL S.A. Campo Grande ***277.738** 09 20 30 32 35 36 43 47 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Bataguassu ***733.947** 09 12 16 20 30 35 38 55 WANDERSON MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Ladário ***569.722** 12 20 25 30 32 34 35 53 MOTUS COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA Campo Grande ***932.819** 09 12 13 30 32 34 35 39 DROGALUZ FCIA E PERF LTDA Campo Grande

***876.551** 02 09 12 17 30 32 34 35 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas ***509.871** 03 09 11 12 20 25 32 35 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - Naviraí ***615.361** 12 20 30 32 33 35 36 52 FARMACIA OASIS LTDA ME EPP Corumbá ***929.881** 09 12 17 18 20 30 32 60 AUTO PECAS BRASIL IMPORT LTDA - ME Campo Grande ***251.171** 09 12 16 20 30 35 51 52 D E T COSMETICOS LTDA ME Aparecida do Taboado ***079.991** 05 09 15 17 20 30 32 35 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***783.881** 02 09 12 21 30 32 35 54 Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda - Me Naviraí ***560.181** 05 12 18 20 30 31 32 35 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados ***089.691** 09 20 30 32 35 40 43 45 Pires & Cia Ltda Epp - Filial 02 Campo Grande ***059.361** 09 12 18 30 32 35 44 53 FARMACIA TOBIAS LTDA Amambai

***021.091** 09 12 20 30 32 42 47 60 Lojas Renner SA Campo Grande ***801.261** 09 12 18 20 30 35 41 53 E R STORARI Naviraí ***464.080** 09 12 14 30 32 34 35 54 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Campo Grande ***768.739** 04 12 20 30 32 35 53 60 GUIMARAES E RODRIGUES LTDA Dourados ***869.721** 09 11 12 20 23 30 35 45 LOJAS AVENIDA S.A Ponta Porã ***435.612** 09 12 13 20 30 35 39 54 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande ***695.691** 09 11 12 20 30 32 44 58 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas ***846.201** 09 20 21 30 32 35 44 52 MAIS CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES LTDA Campo Grande ***540.091** 01 09 12 17 20 30 33 35 RAIADROGASIL S.A. Nova Andradina ***802.638** 09 18 20 26 30 32 35 46 SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande

***060.888** 12 14 20 22 30 32 35 43 CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande ***568.131** 06 09 12 20 32 35 44 50 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande ***793.521** 09 11 12 20 32 35 38 42 Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda Sidrolândia ***905.351** 09 12 20 21 32 35 48 60 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande ***831.588** 09 12 20 23 25 32 35 50 S R DO NASCIMENTO MACHADO DROGARIA Nova Andradina ***809.611** 08 11 12 20 30 32 35 42 LOJAS RIACHUELO S/A Campo Grande ***308.801** 07 09 12 14 20 30 32 51 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA Campo Grande ***315.131** 09 18 20 30 32 35 47 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***765.031** 11 12 20 30 32 35 48 55 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande ***514.551** 09 12 19 20 21 30 35 51 MANZONI MANZONI LTDA Campo Grande

***567.081** 09 12 15 20 30 32 41 60 AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Campo Grande ***531.501** 09 12 20 23 31 32 35 41 DROGARIA S L LTDA Campo Grande ***484.321** 09 12 20 22 27 30 35 60 SILVA & BURAK LTDA Mundo Novo ***922.581** 03 07 09 12 20 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados ***604.961** 03 09 12 20 23 32 35 53 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande ***290.301** 08 09 12 20 30 35 52 53 AUTO POSTO FAEDO LTDA Coxim ***309.311** 09 12 16 20 30 35 48 49 ATACADAO S.A. Dourados ***275.562** 09 20 21 24 26 30 32 35 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ribas do Rio Pardo ***463.351** 08 09 12 20 30 31 32 39 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Maracaju ***309.411** 09 12 19 26 30 32 35 43 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Corumbá

***440.341** 09 12 14 20 30 35 45 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***011.161** 02 10 12 20 30 32 35 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Nova Andradina ***138.681** 12 19 20 26 30 32 35 53 Ivonete Galvao Nogueira Nioaque ***316.751** 07 09 12 20 30 32 43 54 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande ***600.501** 08 09 12 17 20 30 35 60 CLARO S.A Campo Grande ***856.561** 09 12 20 32 33 35 36 59 D. DALLA PRIA & CIA LTDA Três Lagoas ***584.550** 07 09 12 20 27 30 35 55 AUTO POSTO CASA NOVA LTDA Rochedo ***933.171** 12 15 20 29 30 32 35 46 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo ***903.486** 09 12 20 30 35 53 54 56 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados ***565.021** 09 10 12 20 30 35 40 49 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande

***023.891** 09 11 12 16 20 30 32 56 DIST. BEB. OVIDIO LTDA Três Lagoas ***914.638** 09 12 22 30 32 35 36 52 SUPERMERCADO MARQUES LTDA - ME Campo Grande ***581.331** 09 12 16 20 25 30 35 56 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA Iguatemi ***762.701** 09 10 12 20 30 32 38 56 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda Campo Grande ***780.581** 01 09 12 18 20 30 32 36 Mercado Mister Junior Ltda Epp Campo Grande ***744.901** 09 12 20 32 35 41 45 57 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande ***891.358** 09 14 20 21 22 30 32 35 CACAU AMAMBAI LTDA Amambai ***303.458** 09 19 20 30 32 35 44 51 americanas sa - 5087 Chapadão do Sul ***391.491** 07 12 20 23 30 32 35 45 SAGRADUS COMERCIO DE JOIAS LTDA Campo Grande ***379.351** 09 12 16 20 30 33 35 53 NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME Campo Grande

***126.411** 09 12 13 20 30 35 40 58 SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA Chapadão do Sul ***178.437** 08 09 12 23 30 32 35 59 Pet Dog Inbox Ltda - EPP Campo Grande ***186.791** 02 06 08 09 12 20 32 35 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju ***450.659** 04 07 09 12 20 30 32 43 CAMPO GRANDE 1 Campo Grande ***619.101** 01 09 17 20 24 30 32 35 ALEX SANDRO TAVARES - EPP Maracaju ***851.981** 09 12 17 20 30 32 40 53 HAVAN S.A. Campo Grande ***175.961** 09 12 14 20 32 35 37 59 JULLY A F NIEHUES ME Miranda ***542.481** 09 12 19 20 28 30 35 43 IYOBE E CIA LTDA Ponta Porã ***124.521** 09 10 12 20 23 32 35 37 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas ***330.001** 09 12 13 30 32 33 35 46 NEIANY PRIOR LTDA Deodápolis

***870.161** 03 06 09 12 20 30 35 60 Mercado Santo Afonso Ltda ME Bela Vista ***986.651** 04 09 12 20 30 32 33 50 DROGARIA SAO LOURENCO LTDA Miranda ***038.371** 09 12 23 30 32 35 51 55 DROGARIA S L LTDA Campo Grande ***517.991** 09 12 14 20 26 30 32 37 CACAU PARATI COMERCIO DE DOCES EIREL Campo Grande ***601.921** 09 20 29 30 32 35 40 60 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande ***652.968** 09 20 22 30 32 35 46 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Nova Andradina ***562.656** 06 09 12 20 30 32 43 54 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande ***591.531** 05 08 09 12 23 30 32 35 BELLO ALIMENTOS LTDA 17 Dourados ***309.351** 05 09 12 20 30 35 56 58 A M DE MATOS EIRELI Anaurilândia ***248.151** 06 09 12 20 32 35 37 49 FMP4 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Campo Grande

***414.701** 09 12 20 26 30 35 43 44 Vra Comercio Ltda Costa Rica ***057.901** 01 07 12 20 30 32 35 53 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***468.618** 09 12 13 19 20 30 35 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***056.041** 09 10 12 20 30 32 40 42 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Campo Grande ***416.342** 09 12 13 30 32 35 42 49 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande ***483.671** 09 12 20 22 30 33 35 45 SANDRA REGINA BAMPI ME Amambai ***330.041** 09 20 22 30 32 35 41 52 MARYEL PEREIRA TAVARES LTDA Jardim ***206.051** 07 09 12 30 32 35 53 58 RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - EPP Dourados ***364.618** 02 12 20 30 32 34 35 52 DROGARIA S L LTDA Campo Grande ***484.601** 12 20 25 29 30 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande

***719.621** 09 12 13 20 30 32 38 57 SHALOM AUTO POSTO LTDA Iguatemi ***034.501** 02 09 12 30 32 35 42 57 CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande ***077.371** 01 09 12 30 32 35 43 52 SUPERMERCADO PANTANAL Cassilândia ***163.341** 03 05 09 12 20 23 30 32 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas ***022.561** 02 09 10 12 14 20 30 35 Farma Franca Ltda Campo Grande ***587.211** 04 12 20 30 32 35 40 57 ALUISIO PAULO. B. F. DE C. FILHO EIRELI - EPP Campo Grande ***050.761** 12 20 30 32 35 39 45 51 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - Naviraí ***484.811** 09 12 30 32 35 38 39 56 VALTER ADEMIR RANIERO ME Bodoquena ***690.301** 09 12 18 20 32 35 52 60 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***182.221** 09 12 20 25 30 32 47 53 Marizete Marque Brum Aquidauana

***383.521** 05 09 12 20 32 34 35 51 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande ***444.171** 07 09 10 12 20 24 30 32 DROGARIA SANTA RITA LTDA Coxim ***595.411** 09 12 30 32 35 54 56 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***041.161** 08 09 12 20 30 35 53 56 ATACADAO S.A. Campo Grande ***008.571** 01 09 12 15 20 32 35 43 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 033 Campo Grande ***964.481** 10 12 20 26 30 32 35 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***943.598** 09 12 30 32 35 40 44 57 ATACADAO S.A. Campo Grande ***615.778** 09 12 16 18 20 32 35 37 GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Nioaque ***353.531** 09 15 20 30 32 35 46 54 BOM JESUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Batayporã ***535.341** 05 09 12 30 32 35 43 52 LUIZHIDRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME Aquidauana

***824.891** 12 19 20 27 30 32 35 44 JA COSTA JUNIOR & CIA LTDA Paranaíba ***630.821** 09 11 12 30 32 35 51 53 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Anastácio ***215.541** 06 09 12 20 32 34 35 55 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Dourados ***170.091** 09 12 20 30 32 33 38 51 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados ***222.311** 07 11 12 20 30 32 35 59 IZABEL FERREIRA DA COSTA COAN ME Costa Rica ***251.761** 05 09 20 30 32 35 55 59 HAVAN S.A. Campo Grande ***558.251** 09 12 22 27 30 32 35 36 Mercado Pag Poko Ltda Campo Grande ***651.551** 07 09 12 30 32 35 46 53 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande ***281.108** 01 09 12 16 20 32 35 37 LOJA 0598 - SH DOURADOS /MS Dourados ***812.601** 09 12 30 32 35 46 50 60 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Coxim

***106.010** 09 12 15 20 30 32 48 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***307.151** 09 12 20 22 24 30 35 42 Pires e Cia Ltda Epp - Matriz Campo Grande ***806.998** 09 12 20 32 35 51 52 57 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Dourados ***934.041** 09 12 20 30 35 51 54 57 Supermercado Duarte Ltda Campo Grande ***628.588** 06 09 12 14 20 32 35 44 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande ***107.681** 09 20 30 32 35 44 51 55 SBGM CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI Campo Grande ***025.028** 09 16 18 20 30 32 33 35 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas ***987.758** 04 09 12 15 30 32 33 35 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju ***040.911** 09 20 23 30 32 35 42 53 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande ***597.411** 06 09 12 20 22 32 35 46 QUALIFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME Dourados

***393.991** 05 09 12 20 30 32 43 45 CONCENTRO MARCAS LTDA-4 Campo Grande ***490.241** 07 09 12 23 30 32 35 39 LOJAS AVENIDA S.A Ponta Porã ***020.511** 07 10 12 20 30 32 35 56 ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Campo Grande ***571.521** 09 12 16 20 31 32 35 46 Trazzi & Espinosa Ltda Campo Grande ***629.681** 12 20 22 27 30 31 32 35 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***373.891** 08 12 20 30 32 35 43 59 HAVAN S.A. Dourados ***622.891** 09 12 17 20 26 28 30 32 COMERCIAL MRN CHOCOLATES LTDA Campo Grande ***508.601** 09 12 13 18 19 20 30 35 Supermercado Nunes Campo Grande ***338.101** 09 12 20 26 27 30 35 53 FARMACIA POPULAR DOM ANTONIO FL01 Campo Grande ***577.841** 09 12 20 22 30 35 44 46 ATACADAO S.A. Dourados

***509.107** 09 12 20 30 31 32 39 50 FIT MIX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Campo Grande ***074.741** 09 12 18 20 30 32 51 55 ATACADAO S.A. Campo Grande ***373.298** 09 12 20 32 35 38 39 48 SANTOS & CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Três Lagoas ***429.908** 07 09 12 30 32 35 51 58 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas ***605.541** 12 20 30 32 35 37 47 49 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica ***362.041** 05 09 20 25 29 30 32 35 EXPRESSO ENTULHOS LTDA Campo Grande ***234.681** 09 20 28 30 32 33 35 57 COELHO & SANTOS LTDA Ponta Porã ***646.941** 09 12 20 21 22 32 35 39 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo ***456.451** 12 14 20 21 30 32 35 42 DROGARIA ITAPORA LTDA Itaporã ***472.901** 12 20 28 30 32 35 38 55 IRMAOS KRUGER LTDA - ME Dourados

***392.921** 04 09 12 20 30 32 45 59 AUTO POSTO MODELO LTDA Campo Grande ***730.401** 02 04 09 12 20 32 35 37 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande ***498.901** 06 12 20 30 32 35 39 59 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO Campo Grande ***646.231** 04 12 20 25 30 32 35 36 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados ***731.171** 09 12 16 19 20 25 32 35 IONE SANDRI FIGUEIRO - ME Aquidauana ***707.661** 12 15 20 27 30 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***456.421** 09 10 12 20 30 35 40 50 LOJAS NACIONAL Naviraí ***335.641** 09 12 15 20 26 30 35 36 Lojas Renner SA Campo Grande ***396.091** 09 20 30 32 35 45 52 58 PORTAL DO CERRADO UTILIDADES EIRELI EPP Campo Grande ***883.191** 09 16 20 25 30 32 35 37 VIA S/A Campo Grande

***396.031** 09 20 28 30 32 35 48 49 V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF LTDA Campo Grande ***250.411** 09 12 20 32 35 40 41 60 L.A.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***526.911** 07 09 12 18 20 32 35 39 VIHY CHOCOLATES SAO GABRIEL LTDA São Gabriel do Oeste ***399.648** 09 12 20 32 34 35 39 43 CLARO S.A Campo Grande ***209.001** 01 09 12 29 30 32 35 48 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas ***861.738** 07 12 20 27 30 32 35 43 VALLEY PUB EIRELI Campo Grande ***803.401** 09 12 20 25 29 30 35 45 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***970.081** 07 12 18 20 30 32 35 48 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***391.391** 02 04 09 12 30 32 35 55 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados ***854.304** 09 20 27 30 32 34 35 38 VALDIR JACINTO DE LIRA LUNA Vicentina

***005.971** 04 07 09 20 30 32 35 46 CACAU PARATI COMERCIO DE DOCES EIREL Campo Grande ***824.941** 09 12 20 30 32 40 41 47 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Aquidauana ***613.791** 05 09 11 12 19 20 32 35 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande ***017.021** 09 12 13 19 23 30 32 35 ANDRADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Campo Grande ***770.521** 12 16 18 20 30 32 35 57 americanas sa - 0357 Campo Grande ***729.521** 09 12 14 20 30 32 44 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Coxim ***340.461** 07 09 12 19 20 32 35 44 RAIADROGASIL S.A. Dourados ***163.631** 08 09 12 19 20 25 30 32 ELLES D OR COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA Campo Grande ***263.721** 09 12 13 20 30 32 40 60 Vt Parana Supermercado Ltda Me Costa Rica ***341.751** 09 11 12 29 30 32 35 43 SUBURBANA CONFECCOES LTDA EPP Campo Grande

***536.641** 09 12 16 20 30 32 46 57 RONEU MOREIRA BRUM Campo Grande ***917.479** 09 12 20 30 35 41 46 60 Lojas Renner SA Campo Grande ***432.611** 01 09 12 20 30 32 49 50 Gmais Comercio De Alimento Ltda Bonito ***866.331** 09 12 20 28 30 35 44 58 Gmais Comercio De Alimentos Ltda Nova Alvorada do Sul ***831.401** 09 12 20 25 27 32 35 43 POSTO GUENO PROSA LTDA Campo Grande ***196.698** 04 09 20 30 32 35 51 53 JF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Dourados ***391.201** 12 20 22 30 32 34 35 41 VALDO & CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIV Bataguassu ***667.541** 09 20 30 32 35 37 50 59 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***870.271** 12 20 28 30 32 35 50 52 Roberto Carlos Terenciani Angélica ***337.041** 09 19 20 29 30 32 35 41 NUNES SOUZA LTDA Nova Andradina

***751.441** 09 12 20 22 30 32 49 54 DROGARIA DOS AMIGOS LTDA Sonora ***963.091** 09 14 20 30 32 35 45 55 SAO GABRIEL PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA São Gabriel do Oeste ***715.701** 04 09 20 27 30 32 35 40 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***175.741** 07 09 12 20 26 30 35 37 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Campo Grande ***774.881** 09 11 12 14 20 32 35 40 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Dourados ***947.151** 09 12 16 20 30 32 33 57 NUTRI SHOPPING LTDA EPP Sidrolândia ***495.521** 09 12 18 20 28 30 32 51 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas ***993.501** 08 09 12 20 30 32 43 53 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***292.591** 07 09 20 23 30 32 35 46 DROGARIA FARMAVIDA DE MJU LTDA Maracaju ***214.331** 11 12 20 22 30 31 32 35 CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Nova Andradina

***384.551** 09 12 15 26 30 32 35 39 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO Campo Grande ***553.789** 09 12 16 20 32 35 40 50 SAO LUIZ TINTAS LTDA Amambai ***742.031** 12 16 20 30 32 35 43 47 Crs Matsuda Alimentos Ltda Campo Grande ***051.271** 12 13 20 30 32 34 35 56 AUTO POSTO PALOMA LTDA Antônio João ***396.771** 09 10 20 30 32 34 35 38 ULTRA POPULAR MORENINHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI Campo Grande ***669.161** 07 11 12 20 26 30 32 35 COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA São Gabriel do Oeste ***569.071** 01 02 09 12 20 32 35 53 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande ***135.561** 05 09 12 18 20 30 32 59 BEVERAGE DISTRI DE BEBI EIRELI Dourados ***276.671** 06 09 12 20 30 35 36 46 DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dourados ***474.701** 08 12 20 30 32 35 40 49 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica

***948.502** 09 12 19 20 30 35 38 55 PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA Nova Andradina ***579.661** 09 12 17 20 24 30 32 37 ROCHA E BARRETOS LTDA ME F19 Campo Grande ***934.121** 09 12 19 20 22 32 35 39 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Caarapó ***822.813** 05 09 12 20 30 35 37 45 ATACADAO S.A. Campo Grande ***058.231** 09 12 19 20 29 32 34 35 V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF LTDA Campo Grande ***503.001** 03 09 12 20 32 33 35 45 DEPOSITO NANTES EIRELI Campo Grande ***083.531** 08 09 12 17 30 32 35 58 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Campo Grande ***102.791** 09 12 28 30 32 35 47 57 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Dourados ***065.521** 01 09 12 20 27 30 35 54 NEUSA ONORINA BARTH São Gabriel do Oeste ***358.204** 09 12 20 21 30 35 39 51 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas

***532.321** 09 10 12 16 20 32 35 51 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***400.931** 09 12 20 22 29 30 32 49 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados ***618.288** 01 09 11 12 20 22 32 35 R.R. PIZZARIA EXPRESS LTDA Três Lagoas ***327.711** 09 12 15 26 30 32 35 38 COMERCIAL SAO JOSE DE ALIMENTOS LTDA Jardim ***063.991** 09 12 23 27 30 32 33 35 LOPES SUPERMERCADOS LTDA Três Lagoas ***029.011** 09 17 20 30 32 35 41 58 CACAU SPIPE CALARGE COMERCIO DE DOCES LTDA ME Campo Grande ***618.901** 06 12 20 21 30 32 35 60 Mercado Mister Junior Ltda Epp Campo Grande ***083.431** 05 09 12 20 30 35 41 60 RCJ Comercio de Produtos Hortifrutigranjeiros Eireli ME Dourados ***095.911** 09 12 16 20 32 34 35 55 ATACADAO S.A. Três Lagoas ***472.931** 09 12 30 32 35 41 46 54 JULIANA JUNQUEIRA DE FREITAS EPP Campo Grande

***354.138** 02 04 09 20 21 30 32 35 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Rio Brilhante ***255.871** 09 11 12 13 30 32 35 52 Mercado Santo Afonso Ltda ME Bela Vista ***479.831** 09 12 20 21 26 30 35 41 MAEDA BAR E LANCHONETE LTDA Dourados ***787.431** 09 12 15 20 30 35 41 46 SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA LTDA Brasilândia ***378.071** 12 20 23 24 30 32 35 51 MAGAZINE LUIZA S/A Campo Grande ***637.001** 09 12 19 20 30 32 39 40 MARANATHA AGROPECUARIA LTDA Campo Grande ***013.601** 02 09 12 20 30 32 49 59 Tobelli Comercio de Calcados Ltda Campo Grande ***160.111** 01 09 18 20 30 32 35 55 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande ***991.671** 07 09 12 20 30 35 40 50 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados ***178.341** 09 12 16 17 20 30 35 58 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda Campo Grande

***213.901** 11 12 20 28 30 32 35 46 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas ***589.521** 03 12 20 30 32 35 52 58 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 05 Campo Grande ***848.609** 02 03 10 12 20 30 32 35 IRMAOS CUNHA LTDA Chapadão do Sul ***116.401** 09 12 20 30 33 35 37 54 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados ***678.193** 08 09 12 20 25 28 30 35 MAGAZINE LUIZA S/A Maracaju ***844.201** 12 20 30 32 34 35 40 44 SUPERMERCADO MARQUES LTDA - ME Campo Grande ***243.511** 09 12 30 32 35 50 54 56 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande ***482.171** 01 09 12 20 29 30 32 42 TAPAJOS CONVENIENCIA LTDA ME Camapuã ***784.141** 09 12 20 23 30 35 36 49 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande ***152.621** 08 09 12 17 20 30 35 59 HAVAN S.A. Dourados

***238.091** 08 09 12 20 30 32 36 45 Number One Point Comercio de Alimentos Ltda. Campo Grande ***115.021** 09 12 25 30 32 35 39 52 A3 Supermercado Eireli Paranaíba ***012.061** 09 13 20 21 30 31 32 35 LOJAS AVENIDA S.A Campo Grande ***346.841** 09 12 20 32 35 49 50 60 ABASTECEDORA SANTOS Ribas do Rio Pardo ***334.791** 09 20 30 32 35 37 58 59 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande ***138.481** 02 03 09 20 28 30 32 35 RAIADROGASIL S/A Campo Grande ***094.020** 05 12 17 20 30 32 35 46 ATACADAO S.A. Dourados ***011.651** 09 12 20 29 30 32 45 56 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A Três Lagoas ***376.571** 09 12 30 32 35 43 55 60 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA Campo Grande ***737.671** 09 12 20 32 35 46 47 57 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas

***452.731** 03 05 09 20 30 32 35 46 AUTO POSTO POROROCA XV LTDA Campo Grande ***402.561** 04 09 12 20 30 35 46 49 Pet Dog Inbox Ltda - EPP Campo Grande ***370.821** 09 12 14 20 24 32 35 44 CAMPO GRANDE 1 Campo Grande ***418.461** 09 12 20 30 35 37 41 48 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***672.501** 09 11 12 16 20 30 32 59 DROGARIA SL LTDA Campo Grande ***355.621** 09 12 19 20 30 32 34 36 RAIADROGASIL S.A. Ponta Porã ***627.031** 09 20 26 30 32 35 39 60 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas ***466.581** 06 09 12 20 32 35 45 46 SUPERMERCADOS JULIFRAN LTDA Fátima do Sul ***300.078** 02 09 12 15 20 30 32 48 LOJAS RENNER SA Campo Grande ***911.168** 08 09 12 14 20 30 35 40 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas

***836.911** 08 09 17 20 30 32 35 51 V. G. CARVALHO Bonito ***229.928** 09 20 21 30 32 35 43 48 A M DE MATOS EIRELI Santa Rita do Pardo ***309.341** 09 12 30 31 32 35 36 53 ATACADAO S.A. Campo Grande ***730.251** 06 08 12 20 30 32 35 38 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande ***416.277** 09 12 19 30 32 35 44 55 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***946.711** 12 19 20 30 32 35 43 49 ATACADAO S.A. Campo Grande ***867.631** 04 09 12 20 30 32 46 52 LOJA 0587 - SH CAMPO GRANDE /MS Campo Grande ***348.671** 07 09 12 30 32 35 37 48 Geraldo Supermercado Ltda Água Clara ***513.621** 08 09 12 20 26 30 32 59 FMP4 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Campo Grande ***735.441** 09 12 20 26 29 32 33 35 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados

***133.971** 12 15 20 30 32 35 45 55 CACIQUE SUPERMERCADO LTDA Miranda ***464.068** 09 12 17 18 20 30 35 59 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas ***205.901** 09 13 20 30 32 34 35 44 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Bonito ***532.791** 09 12 15 18 20 30 35 51 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***408.911** 06 09 11 12 20 32 35 39 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande ***119.551** 09 14 20 29 30 32 35 58 LUIZ SANCHES Itaquiraí ***266.101** 09 12 20 27 30 31 32 57 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande ***493.361** 12 17 20 24 30 32 35 39 BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Jardim ***187.309** 09 12 20 25 30 32 36 60 DIAS NUNES E CIA LTDA Ivinhema ***179.961** 09 12 24 30 31 32 35 43 FERNANDA GOERGEN ROWER LTDA Nova Andradina