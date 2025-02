Suspeita de envenenar familiares é encontrada morta em cela no RS

Deise Moura dos Anjos, investigada pelo envenenamento de três familiares do marido, foi encontrada sem vida na manhã desta 5ª.feira (13.fev.25) na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, no Rio Grande do Sul.

Ela estava detida desde 5 de janeiro, suspeita de envenenar um bolo de frutas cristalizadas consumido por familiares do marido na véspera de Natal, em Torres, no Litoral Norte do estado. A farinha usada na receita teria sido contaminada com arsênio, causando grave intoxicação em sete pessoas que consumiram o bolo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, apontando "asfixia mecânica autoinfligida" como causa da morte. Deise estava sozinha na cela no momento do ocorrido. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) investigam as circunstâncias da morte.