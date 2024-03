Suzano abre cinco processos seletivos para nova fábrica em MS

A Suzano, líder global na produção de celulose e referência em bioprodutos derivados de árvores de eucalipto, anunciou a abertura de cinco processos seletivos para atender suas demandas em Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

As inscrições estão abertas para todos os interessados, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, e podem ser feitas através da Plataforma de Oportunidades da empresa.

As vagas disponíveis são para as seguintes posições:

- Bombeiro(a) Civil: Requisitos incluem Ensino Médio completo, curso de Bombeiro Profissional Civil, experiência na função, CNH categoria "D" e conhecimento em Pacote Office. Inscrições até 31 de março neste link.

- Técnico(a) Manutenção Florestal II (Silvicultura): Pré-requisitos incluem Ensino Técnico completo ou Superior completo, CNH categoria "B" e conhecimento em operação florestal e Pacote Office. Inscrições até 31 de março neste link.

- Assistente Administrativo II (Torre de Controle): Necessário Ensino Médio completo, conhecimento em Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em turno. Inscrições até 31 de março neste link.

- Analista Logística Florestal PL: Requisitos incluem Ensino Superior completo, conhecimento em Pacote Office, desejável experiência com sistema SAP e conhecimento em logística. Inscrições até 02 de abril neste link.

- Gerente de Relações Corporativas: Pré-requisitos incluem Ensino Superior em áreas específicas, Pós-graduação relacionada, certificação Green Belt, fluência em Inglês ou Espanhol, experiência em gestão de pessoas e em relações governamentais. Inscrições até 08 de abril neste link.

Os interessados podem se inscrever e obter mais informações sobre cada vaga na Plataforma de Oportunidades da Suzano neste link.

A empresa destaca que todos os processos seletivos são gratuitos e abertos a todas as pessoas interessadas, sem cobrança de taxas.

Os candidatos também podem acessar todas as vagas disponíveis no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

SOBRE A SUZANO

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina. Com presença em mais de 100 países, a empresa é reconhecida pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de fontes renováveis. Saiba mais em https://www.suzano.com.br/.