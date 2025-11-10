Vander é o federal mais bem avaliado de MS pela 5ª vez

Neste domingo, 9 de novembro, o Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgou os dados de mais uma pesquisa de avaliação dos deputados federais de Mato Grosso do Sul. Pela 5ª vez consecutiva, Vander Loubet (PT-MS) foi o federal mais bem avaliado pela população do estado.

"Eu credito esse resultado à grande folha de serviços prestados ao estado, aos municípios e à população. São 6 mandatos, mas sigo trabalhando com a mesma energia do 1º mandato. Por isso, esse reconhecimento é muito gratificante e estimulante. Mostra que estamos no caminho certo", destaca Vander.

O deputado pantaneiro obteve 20% da preferência dos entrevistados, seguido por Rodolfo Nogueira (PL-MS), com 16%, Marcos Pollon (PL-MS), com 12%, Camila Jara (PT-MS), com 10%, Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), com 7%, Geraldo Resende (PSDB-MS), com 6%, Beto Pereira (PSDB-MS), com 5%, e Dr. Luiz Ovando (PP-MS), com 4%. Não sabem ou não responderam somaram 20%.

Encomendado pela rede de rádios Top FM, o levantamento tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas de 1º a 8 de novembro deste ano, com 3 mil moradores com 16 anos ou mais de idade em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.

Esta é a 5ª vez consecutiva que Vander Loubet lidera a preferência dos entrevistados pelo Instituto Ranking. Em dezembro/2024, março/2025, maio/2025 e setembro/2025, últimas pesquisas realizadas, Vander também foi o federal mais bem avaliado de MS.