Mega-convenção do PT é 'alerta severo' aos adversários em MS

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PTMS) realizou uma mega-convenção na manhã deste domingo (26.jul.26) para lançar seus candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador nas eleições de 2026.

Realizado no prédio da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), o encontro reuniu quase mil apoiadores. Essa pode ter sido uma das maiores mobilizações já feitas pelo partido no local.

(26.jul.26) - Convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O público tomou toda a área construída de 1.124 m² da FETEMS, sendo que não havia espaço vago nem no Auditório Professor Antônio Carlos Biffi, nem na área de lazer ao lado.

A Rua 26 de Agosto, em frente ao prédio da FETEMS, que fica no cruzamento entre a Rua Guia Lopes da Laguna e a Avenida Joaquim Dornelas, também teve ocupação do público, com barracas, roda de capoeira e venda de artigos do PT.

(26.jul.26) - O ministro Wellington Dias (MDS) cumprimenta o candidato ao governo do PT em MS, Fábio Trad, durante a convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Iniciado por volta das 9h, o encontro teve a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, que garantiu que o presidente Lula deve vir ao estado para ajudar na campanha de Fábio Trad, lançado como candidato a governador de MS, com Dona Gilda como vice.

(26.jul.26) - Fábio Trad e Dona Gilda são lançado para concorrer as vagas de governador e vice em MS. Foto: Tero Queiroz

O secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o ex-deputado federal Henrique Fontana, trouxe à plenária um debate forte em defesa da soberania brasileira e pregou:

“Vamos ganhar com Lula lá (na Presidência) e vamos ganhar com Fábio aqui (na corrida à cadeira no Executivo de MS).

(26.jul.26) - Ao lado direito de Fábio Trad, celebra o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana, durante a convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O deputado federal e presidente estadual do PT em MS, Vander Loubet, foi lançado candidato ao Senado e, como adiantamos aqui, tendo como 1ª suplente a vereadora três-lagoense professora Maria Diogo e 2ª suplente a douradense professora Dra. Maria José de Jesus Alves Cordeiro, mais conhecida como "Maju".

(26.jul.26) - O deputado federal e candidato a Senador pelo PT, Vander Loubet faz o símbolo de L, durante a convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Na convenção também estiveram e discursaram nomes do PSOL e do PSB, este último que lançou Soraya Thronicke ao Senado. Conhecida por ser descontraída, Soraya fez um trocadilho com o candidato ao Senado da extrema direita:

“Eu tenho o que contar, o Vander tem o que contar pelo nosso trabalho, mas tem gente que não tem o que contar porque não fez nada”, disse, arrancando risos do enorme público progressista.

(26.jul.26) - A senadora Soraya Thronicke faz o símbolo de L, em apoio ao presidente Lula, durante a convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Durante seu discurso, Vander deixou claro que “pretende fazer mais alianças até o pleito”. E, emocionado, agradeceu a militância petista.

“Se não fosse a nossa militância, não voltaríamos a construir uma chapa tão competitiva neste estado”, disse.

Todos os discursos, apesar de emocionados, foram comedidos, e Fábio pregou que pretende fazer uma eleição “limpa”, sem “ataques”. E celebrou a memória do seu pai, Nelson Trad, lembrando que só é preciso ser mais agressivo com o fascismo e “ser corajoso” para combater as ideias contrárias à democracia.

(26.jul.26) - Fábio Trad é oficializado candidato a governador de MS durante a convenção eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Em resumo, o encontro teve bastante símbolos. Alguns deles foram artistas executando músicas ao vivo — em alusão direta à valorização da classe artística, com Begèt de Lucena declamando, Mel Dias cantando e o DJ Bruno TGB —, rodas de capoeira (valorização da memória e das tradições do povo negro) e crianças transportando mensagens de amor e esperança (proteção à infância). A grande maioria dos candidatos e candidatas portava um lenço roxo em protesto pela vida das mulheres, já que MS está na vergonhosa 4ª posição no ranking nacional de taxas de feminicídio, com um índice de 2,6 mortes para cada 100 mil mulheres.

Com isso, o PT deu a largada numa corrida que pode levar o pleito ao segundo turno no estado.

Ao todo, a Federação Brasil da Esperança, que reúne o PT, PV e PCdoB, lançou 36 candidatos. Conheça os demais abaixo: