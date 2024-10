Após intervenção de conselho, Itaporã suspende concurso público

O concurso público da Prefeitura de Itaporã, lançado no dia 14 de outubro, foi temporariamente suspenso devido à ausência da exigência do registro no Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) para o cargo de Analista em Gestão Ambiental. A decisão atende a uma solicitação formal do CRA-MS, que apontou a necessidade de retificação no edital.

De acordo com o CRA-MS, a profissão está vinculada à Lei nº 4.769/1965, que regula o registro e as atribuições de profissionais da área. “O registro no CRA-MS é essencial para assegurar padrões éticos e promover transparência e excelência na atuação dos profissionais de administração”, destacou o órgão. A falta dessa exigência no edital levou o Conselho a pedir que a obrigatoriedade fosse incluída como requisito para ingresso no cargo.

Com a solicitação de correção, a banca organizadora do concurso anunciou em seu site oficial a suspensão temporária do processo seletivo. Conforme nota do CRA-MS, a "medida busca garantir que o edital esteja de acordo com as normas legais e regulamentares, reafirmando a importância do registro profissional para cargos dessa natureza".