MP investiga fazenda que devastou 70 hectares de vegetação nativa em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para investigar o desmatamento ilegal de mais de 70 hectares de vegetação nativa em uma fazenda no município de Inocência. A decisão da 1ª Promotoria de Justiça da comarca visa aprofundar a apuração sobre os impactos ambientais e as responsabilidades envolvidas.

O desmate foi detectado por relatórios de fiscalização e imagens de satélite, que apontam para uma intervenção não autorizada em área de relevante valor ambiental. A área desmatada já foi alvo de diversas autuações por parte das autoridades ambientais.

Conforme documentos anexados ao inquérito, foram aplicadas multas que somam mais de R$ 80 mil pela supressão de vegetação nativa sem a devida licença. Além das sanções pecuniárias, o local foi embargado, proibindo qualquer atividade até a completa regularização ambiental.

A investigação, iniciada a partir de denúncias e relatórios de órgãos como a Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), aponta que o desmatamento pode ter sido realizado para a formação de pastagem e cultivo agrícola, alterando a fitofisionomia original da área.

A conversão do procedimento para inquérito civil, conforme divulgado pelo MPMS, indica que as negociações preliminares não resultaram em um acordo satisfatório, tornando necessária uma investigação mais aprofundada e formal.