Procurador de MS é eleito para o Conselho Nacional do Ministério Público

O promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, atual procurador-geral adjunto jurídico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), foi eleito nesta 4ª feira (14.maio.25) como representante dos Ministérios Públicos Estaduais no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Ele obteve 18 votos no terceiro turno da votação realizada durante reunião extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), em Brasília.

A eleição também reconduziu Fernando da Silva Comin (MP-SC) e Ivana Lúcia Franco Cei (MP-AP) ao colegiado. Os nomes escolhidos pelo CNPG serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado para sabatina e posterior apreciação em plenário.

Lacerda esteve acompanhado durante a votação pelo procurador-geral de Justiça do MPMS, Romão Avila Milhan Junior, pelo conselheiro do CNMP Paulo Cezar dos Passos, além de outros membros do MPMS e da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP).

TRAJETÓRIA

Alexandre Magno foi procurador-geral de Justiça do MPMS entre 2020 e 2022. Ingressou no Ministério Público em 2004 e atuou como titular da comarca de São Gabriel do Oeste até 2013, quando assumiu a 37ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também ocupou cargos de liderança associativa e administrativa, como a presidência da ASMMP, a secretaria-geral da Conamp e a chefia de gabinete do MPMS.

Com formação em Direito pela UCDB e mestrado em Processo Penal pela Universidade de Girona, na Espanha, Lacerda tem carreira marcada por atuação no combate ao crime e na defesa das instituições públicas.

A posse no CNMP depende agora da aprovação pelo Senado Federal.