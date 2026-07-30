Empresa de "cerveja e remédio" vence licitação de R$ 575 mil em MS

A Prefeitura de Dourados homologou uma licitação de R$ 575.399,98 para contratar os serviços de coordenação e arbitragem dos projetos esportivos desenvolvidos pela Fundação de Esportes de Dourados (Funed). A prova .

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município. O contrato é resultado do Pregão Eletrônico nº 22/2026, vinculado ao Processo nº 025/2026, e foi homologado pelo prefeito Marçal Gonçalves Leite Filho.

A vencedora foi a empresa M. da Silva Lopes Empreendimentos, inscrita no CNPJ nº 27.208.785/0001-49, presidida por Michele da Silva Lopes.

O cadastro da empresa na Receita Federal chama atenção pela quantidade e diversidade de atividades econômicas registradas. A empresa tem como nome fantasia "M. da Silva Lopes Comunicação Visual Capacitação e Pós G" e possui como atividade principal a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

Entre os mais de 70 CNAEs cadastrados aparecem atividades como fabricação de cervejas e chopes, comércio atacadista e varejista de medicamentos de uso humano e veterinário, venda de água mineral, fabricação de estruturas de concreto, obras de terraplenagem, construção de edifícios, manutenção de máquinas pesadas, transporte escolar, hotel, restaurantes, desenvolvimento de softwares, serviços de engenharia, arquitetura, laboratórios clínicos e até transporte marítimo de passageiros.

O cadastro também reúne atividades ligadas ao setor esportivo, como agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, produção e promoção de eventos esportivos e outras atividades esportivas não especificadas. A prova .

Além disso, a empresa é uma espécie de polo de pós-graduação que se autodenomina MAXPÓS do ICPPMS. As siglas não...

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