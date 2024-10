Aos 107 anos, idosa surge com chifre de 10 cm e vira fenômeno na China

Uma mulher de 107 anos da China causou alvoroço nas redes sociais após aparecer com uma curiosa protuberância de 10 centímetros na testa, que internautas apelidaram de “chifre do diabo”. Identificada como Chen, a idosa virou sensação no país, e alguns brincaram que o crescimento incomum seria o segredo para sua longevidade.

Segundo médicos, trata-se de um “chifre cutâneo”, uma formação rara composta de queratina, o mesmo material presente nas unhas e cabelos. Embora geralmente seja benigno, pode demandar intervenção médica, especialmente em casos de crescimento excessivo.

Conforme divulgado pelo Metrópoles, situações como essa são raras, mas não inéditas. Outro exemplo ocorreu com Zhang Ruifang, uma idosa que também desenvolveu chifres na testa e decidiu não removê-los.

Cientificamente, chifres cutâneos surgem de lesões na pele que estimulam um crescimento anormal de queratina. Embora possam ser inofensivos, em certos casos podem estar associados a doenças de pele ou inflamações crônicas e requerem acompanhamento para evitar complicações.