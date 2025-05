Casal da Embaixada de Israel é assassinado em Washington: "fiz por Gaza" (vídeo)

Sarah Milgram e Yaron Lischinsky, funcionários da Embaixada de Israel foram assassinados a tiros na noite da 4ª feira (21.ma.25) em Washington, D.C, Estados Unidos.

O ataque ocorreu próximo ao Museu Judaico. As vítimas tinham acabado de sair de um evento no local.

O evento em que o casal participava havia sido organizado pelo Comitê Judaico Americano.

A instituição afirmou estar “devastada” com o ocorrido nas imediações de sua atividade.

"FIZ ISSO POR GAZA"

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Elias Rodriguez, de 30 anos, de Chicago, Illinois, detido minutos depois do crime.

Testemunhas afirmaram que ele entrou no museu após os disparos e confessou o ataque.

Durante a prisão, Rodríguez teria gritado frases em apoio à causa palestina. "Fiz isso por Gaza", teria dito. E também gritou "Livre, livre, Palestina" enquanto estava sob custódia. Eis o vídeo:

CASAL ASSASSINADO

O jovem casal planejava retornar a Jerusalém na próxima semana para ficar noivo, disse o embaixador de Israel.

Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim foram atacados na noite de quarta ao saírem de um evento em um museu judaico, informou a polícia.

O diplomata Lischinsky, de 30 anos, supostamente iria pedir sua namorada, Milgrim, de 26 anos, em casamento.

AUTORIDADES DIZEM SER 'ANTISSEMITISMO'

Autoridades americanas tratam o caso como um possível crime de ódio antissemita.

O presidente Donald Trump condenou o ataque e chamou-o de “motivação antissemita clara”.

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, também se disse “chocado” e prometeu reforçar a segurança em embaixadas.

O casal assassinado era noivo, e o pedido oficial de casamento estava planejado para a próxima semana, em Jerusalém.

O embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, lamentou a perda e homenageou o casal como jovens “cheios de vida”.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e a interina de Washington, Jeanine Pirro, visitaram o local do crime.

O diretor da agência, Kash Patel, pediu orações pelas vítimas e suas famílias.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, classificou o crime como "terrorismo antissemita".

A embaixada de Israel nos EUA disse confiar nas investigações locais e federais.

MASSACRE CONTRA GAZA

Segundo a ONU, meio milhão de pessoas, ou uma em cada cinco pessoas na Faixa de Gaza, enfrentam a fome, enquanto toda a população continua a enfrentar um risco crítico de fome após 19 meses da invasão israelita [Haitham Imad/EPA]

O assassinato em solo americano se deve a integral participação dos EUA e apoio ao massacre praticado por Israel em Gaza, na Palestina.

Mesmo já tendo dizimado milhares de mulheres e crianças, Israel segue com o objetivo genocida da guerra há 18 meses.

Na manhã desta 5ª feira, inclusive, fontes médicas disseram à Al Jazeera que pelo menos 51 pessoas foram mortas em ataques israelenses, incluindo 25 na Cidade de Gaza e áreas ao norte da Faixa.

Pelo menos 10 pessoas, incluindo nove membros da mesma família, foram mortas em um ataque israelense que atingiu uma área que abrigava deslocados na área de al-Baraka, em Deir el-Balah, no centro de Gaza, informou a agência de notícias oficial palestina Wafa.

Cinco pessoas foram mortas em um ataque israelense à casa da família Bakhit na área de as-Saftawi, no noroeste de Gaza, informou a Wafa.

Em Beit Lahiya, no extremo norte do enclave, um projétil de tanque atingiu um depósito de medicamentos dentro do Hospital Al-Awda e o incendiou, informou o Ministério da Saúde.

Equipes de resgate tentavam extinguir o fogo há horas, acrescentou.

Tanques estão estacionados do lado de fora do hospital, segundo médicos, bloqueando o acesso às instalações.