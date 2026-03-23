Lula precisa de Vander Loubet no Senado Federal por MS

A passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Campo Grande, neste domingo (22.mar.26), para a abertura da COP15, coincidiu com articulações políticas envolvendo lideranças do PT em Mato Grosso do Sul.

Na chegada à Capital, apoiadores acompanharam a recepção no aeroporto. No local, o presidente conversou com aliados sobre o cenário político de 2026 e a organização da base no estado.

Na agenda oficial, após participar de evento internacional ligado à ONU no Palácio Popular da Cultura, Lula se reuniu com lideranças petistas, entre elas o deputado federal Vander Loubet, o pré-candidato ao governo Fábio Trad e Dona Gilda.

De acordo com Vander, o presidente destacou a importância da articulação no Congresso Nacional.

“O presidente está confiante de que vamos seguir governando o Brasil, mas reforçou que não basta vencer a eleição. É fundamental garantir uma base sólida no Senado e na Câmara Federal”, afirmou.

Lula não fez declarações públicas sobre nomes para a disputa no estado.

Segundo relatos de participantes, a conversa tratou do fortalecimento político da base aliada e do papel estratégico do Senado nas eleições de 2026.

Após o encontro, Vander disse que a reunião reforçou sua disposição para disputar o cargo.

“Saio dessa conversa ainda mais animado. O presidente Lula deixou claro o quanto é importante termos um senador comprometido com o projeto de reconstrução do Brasil. Isso aumenta nossa responsabilidade e nossa vontade de seguir construindo esse caminho.”

O deputado também afirmou que Lula deve retornar ao estado durante o período eleitoral.

“O presidente também confirmou que virá ao Mato Grosso do Sul para apoiar o projeto do Fábio Trad ao governo. Isso mostra o compromisso dele com o nosso estado e com a construção de um novo ciclo de desenvolvimento para MS".

A pré-candidatura de Vander ao Senado é discutida dentro do PT, em alinhamento com a estratégia nacional do partido. Segundo o parlamentar, a definição da chapa ainda está em andamento.

“O PT está ajustando os últimos detalhes da nossa chapa para 2026, faltam poucos ajustes. Tenho muita convicção de que o PT estará no segundo turno com o Fábio Trad. Vamos eleger quatro deputados estaduais, dois federais e conquistar uma vaga no Senado".

A presença de Lula na COP15, além de projetar Campo Grande no debate ambiental global, também evidencia que o cenário eleitoral de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos, com o Senado ocupando papel central na estratégia política do grupo governista.