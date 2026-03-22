Lula reforÃ§a importÃ¢ncia de Vander Loubet no Senado por MS

A passagem do presidente Lula por Campo Grande para a reunião da alta cúpula da COP15 marcou não apenas o protagonismo ambiental do Brasil no cenário internacional, mas também movimentou os bastidores da política sul-mato-grossense.

Chamou atenção positivamente o fato de que a base do PT foi a única a acompanhar a recepção no aeroporto, momento em que o presidente conversou com aliados sobre o cenário político de 2026 e os desafios para a consolidação do projeto nacional.

Já no evento, após discursar em agenda internacional vinculada à ONU no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Lula se reuniu com lideranças petistas, entre elas o deputado federal Vander Loubet, o pré-candidato ao governo Fábio Trad e a pré-candidata a vice Dona Gilda.

O encontro foi marcado por uma sinalização política clara sobre a importância da representação de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Segundo Vander, o presidente destacou a necessidade de fortalecer a base aliada em Brasília.

"O presidente está confiante de que vamos seguir governando o Brasil, mas reforçou que não basta vencer a eleição. É fundamental garantir uma base sólida no Senado e na Câmara Federal", afirmou Vander Loubet.

Sem declarações públicas diretas, o teor da conversa indicou a relevância estratégica do nome de Vander para esse cenário, especialmente na disputa pelo Senado. Após a reunião, o parlamentar pantaneiro afirmou que o diálogo com o presidente reforçou ainda mais sua disposição para essa disputa.

"Saio dessa conversa ainda mais animado. O presidente Lula deixou claro o quanto é importante termos um senador comprometido com o projeto de reconstrução do Brasil. Isso aumenta nossa responsabilidade e nossa vontade de seguir construindo esse caminho."

O deputado também destacou que Lula confirmou presença ativa no estado durante o processo eleitoral.

"O presidente disse que virá ao Mato Grosso do Sul para apoiar o projeto do Fábio Trad ao governo. Isso mostra o compromisso dele com o nosso estado e com a construção de um novo ciclo de desenvolvimento para MS."

A candidatura de Vander Loubet ao Senado vem sendo construída como prioridade dentro do Partido dos Trabalhadores, em sintonia com o Palácio do Planalto. Com experiência em articulação política e atuação destacada em Brasília, Vander é apontado como um nome capaz de ampliar o protagonismo de Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

"O PT está ajustando os últimos detalhes da chapa para 2026, faltam poucos ajustes. Tenho muita convicção de que o PT estará no segundo turno com o Fábio Trad. Vamos eleger quatro deputados estaduais, dois federais e conquistar uma vaga no Senado", conclui Vander.