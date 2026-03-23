Presidente Lula confirma Fábio Trad para o governo e Dona Gilda vice

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou a candidatura do advogado Fábio Trad ao governo e Dona Gilda vice em Mato Grosso do Sul, durante agenda presidencial em Campo Grande (MS), neste domingo (22.mar.26).

O líder brasileiro veio à capital para uma reunião especial que antecedeu a abertura da 15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS), que será realizada de 23 a 29 de março na Capital sul-mato-grossense.

Fábio Trad e Dona Gilda recebem apoio de Lula para concorrer ao governo em Mato Grosso do Sul pelo PT. Foto: Foto: Ricardo Stuckert

Após desembarcar na Capital, o presidente Lula se reuniu com lideranças do PT e avalizou a candidatura de Fábio Trad ao governo do estado.

“Foi uma excelente reunião, Lula deixou claro o apoio à nossa candidatura e de Dona Gilda, ficou muito feliz quando soube. É uma chapa que se complementa”, revelou.

Lideranças do PT recepcionam Lula em Mato Grosso do Sul. Foto: Ricardo Stuckert

O ex-deputado acrescentou que o apoio deve ir além do campo institucional em Mato Grosso do Sul.

“E, além do apoio político, ele [o presidente Lula] falou que quer vir pessoalmente para participar da campanha. E falou que nosso nome encarna realmente essa nova fase do PT no âmbito nacional”, disse.

O deputado federal Vander Loubet afirmou que, além do consenso em torno do nome de Fábio, o presidente Lula também apoiou o nome de Vander para a corrida ao Senado.

“A gente ajustou a pré-candidatura dele [do Fábio Trad], junto da Dona Gilda e o presidente Lula avalizou que eu ia ir para o Senado, então, vamos agora esperar o Edinho (o presidente nacional do PT), que vem dia 12 de abril, para a gente acertar os detalhes. Então, para o Lula está certo o Fábio para o estado”, concluiu Vander.