Com bomba, Israel mata mais 6 jornalistas em Gaza; conheça as vítimas

Cinco jornalistas da Al Jazeera foram mortos neste domingo (10.ago.25) em um ataque aéreo de Israel na Cidade de Gaza. A ofensiva atingiu uma tenda usada pela imprensa em frente ao Hospital al-Shifa.
A emissora confirmou que os mortos eram seus profissionais.
No total, 6 pessoas foram mortas no ataque:
- Anas al-Sharif, 28 anos – Al Jazeera;
- Mohammed Qreiqeh, 33 anos – Al Jazeera;
- Ibrahim Zaher, 25 anos – Al Jazeera;
- Mohammed Noufal, 29 anos – Al Jazeera;
- Moamen Aliwa, 23 anos – Al Jazeera;
- Mohammad al-Khaldi – Criador de canal de notícias no YouTube.
Israel admitiu ter conduzido o ataque e alegou que al-Sharif teria ligações com o Hamas — acusação negada pela Al Jazeera.
Pouco antes de morrer, al-Sharif publicou em redes sociais sobre os bombardeios na região. Em seu último vídeo, era possível ver explosões e clarões no céu. Ele deixa dois filhos.
Em nota, a Al Jazeera classificou o ataque como “premeditado” e um “flagrante atentado contra a liberdade de imprensa”.
A emissora acusou Israel de tentar silenciar jornalistas que denunciam a destruição em Gaza e pediu ações imediatas da comunidade internacional.
O primeiro-ministro do Catar, país-sede da Al Jazeera, também condenou a ação e afirmou que Israel “comete crimes inimagináveis”.
Desde o início da guerra, Israel já matou quase 270 jornalistas e profissionais da mídia, segundo organizações de direitos humanos. Grupos denunciam que acusações contra repórteres são usadas para justificar ataques e encobrir crimes de guerra.
JORNALISTAS DA AL JAZEERA MORTOS DESDE O INÍCIO DA GUERRA
14 de dezembro de 2023
- Samer Abudaqa – Cinegrafista da Al Jazeera
Alvo de um ataque aéreo israelense em Khan Younis, ao lado de Wael Dahdouh.
Sangrou até a morte, enquanto socorristas eram impedidos de chegar.
7 de janeiro de 2024
- Hamza Dahdouh – Filho do correspondente Wael Dahdouh
Morto por míssil enquanto viajava em um carro de imprensa em Khan Younis.
15 de dezembro de 2024
- Ahmed al-Louh – Videorrepórter da Al Jazeera
Morto em ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Nuseirat.
24 de março de 2025
- Hossam Shabat, 23 anos
Morto em ataque israelense em Beit Lahiya, norte de Gaza.
31 de julho de 2024
- Ismail al-Ghoul – Repórter da Al Jazeera
- Rami al-Rifi – Cinegrafista
Ambos mortos em ataque contra veículo de imprensa no campo de refugiados de Shati.
Estavam com coletes e carro identificados como "imprensa".
10 de agosto de 2025
- Anas al-Sharif, 28 anos – Al Jazeera
- Mohammed Qreiqeh, 33 anos – Al Jazeera
- Ibrahim Zaher, 25 anos – Al Jazeera
- Mohammed Noufal, 29 anos – Al Jazeera
- Moamen Aliwa, 23 anos – Al Jazeera
- Mohammad al-Khaldi – Criador de canal de notícias no YouTube
Mortos em ataque deliberado contra uma tenda de imprensa montada em frente ao Hospital al-Shifa.
Israel admitiu que al-Sharif era alvo do ataque.
Resumo
-
Total estimado até agosto de 2025: quase 270 jornalistas mortos.
-
Média de mortes: cerca de 13 jornalistas por mês.
-
Israel lidera o ranking mundial de assassinatos de jornalistas no período da guerra em Gaza.
Denúncias e condenações
-
Organizações como Repórteres Sem Fronteiras, Anistia Internacional, CPJ e a ONU denunciam os assassinatos como crimes de guerra.
-
A Al Jazeera classificou os ataques como premeditados e parte de uma estratégia para silenciar a cobertura sobre Gaza.