Com bomba, Israel mata mais 6 jornalistas em Gaza; conheça as vítimas

Cinco jornalistas da Al Jazeera foram mortos neste domingo (10.ago.25) em um ataque aéreo de Israel na Cidade de Gaza. A ofensiva atingiu uma tenda usada pela imprensa em frente ao Hospital al-Shifa.

A emissora confirmou que os mortos eram seus profissionais.

No total, 6 pessoas foram mortas no ataque:

Israel admitiu ter conduzido o ataque e alegou que al-Sharif teria ligações com o Hamas — acusação negada pela Al Jazeera.

Pouco antes de morrer, al-Sharif publicou em redes sociais sobre os bombardeios na região. Em seu último vídeo, era possível ver explosões e clarões no céu. Ele deixa dois filhos.

Em nota, a Al Jazeera classificou o ataque como “premeditado” e um “flagrante atentado contra a liberdade de imprensa”.

A emissora acusou Israel de tentar silenciar jornalistas que denunciam a destruição em Gaza e pediu ações imediatas da comunidade internacional.

O primeiro-ministro do Catar, país-sede da Al Jazeera, também condenou a ação e afirmou que Israel “comete crimes inimagináveis”.

. Antes do ataque de domingo à noite, pelo menos cinco jornalistas da Al Jazeera haviam sido mortos por Israel.

Desde o início da guerra, Israel já matou quase 270 jornalistas e profissionais da mídia, segundo organizações de direitos humanos. Grupos denunciam que acusações contra repórteres são usadas para justificar ataques e encobrir crimes de guerra.

JORNALISTAS DA AL JAZEERA MORTOS DESDE O INÍCIO DA GUERRA

14 de dezembro de 2023

Samer Abudaqa – Cinegrafista da Al Jazeera

Alvo de um ataque aéreo israelense em Khan Younis, ao lado de Wael Dahdouh.

Sangrou até a morte, enquanto socorristas eram impedidos de chegar.

7 de janeiro de 2024

Hamza Dahdouh – Filho do correspondente Wael Dahdouh

Morto por míssil enquanto viajava em um carro de imprensa em Khan Younis.

15 de dezembro de 2024

Ahmed al-Louh – Videorrepórter da Al Jazeera

Morto em ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Nuseirat.

24 de março de 2025

Hossam Shabat, 23 anos

Morto em ataque israelense em Beit Lahiya, norte de Gaza.

31 de julho de 2024

Ismail al-Ghoul – Repórter da Al Jazeera

– Repórter da Al Jazeera Rami al-Rifi – Cinegrafista

Ambos mortos em ataque contra veículo de imprensa no campo de refugiados de Shati.

Estavam com coletes e carro identificados como "imprensa".

10 de agosto de 2025

Anas al-Sharif , 28 anos – Al Jazeera

, 28 anos – Al Jazeera Mohammed Qreiqeh , 33 anos – Al Jazeera

, 33 anos – Al Jazeera Ibrahim Zaher , 25 anos – Al Jazeera

, 25 anos – Al Jazeera Mohammed Noufal , 29 anos – Al Jazeera

, 29 anos – Al Jazeera Moamen Aliwa , 23 anos – Al Jazeera

, 23 anos – Al Jazeera Mohammad al-Khaldi – Criador de canal de notícias no YouTube

Mortos em ataque deliberado contra uma tenda de imprensa montada em frente ao Hospital al-Shifa.

Israel admitiu que al-Sharif era alvo do ataque.

Resumo

Total estimado até agosto de 2025: quase 270 jornalistas mortos .

Média de mortes: cerca de 13 jornalistas por mês .

Israel lidera o ranking mundial de assassinatos de jornalistas no período da guerra em Gaza.

Denúncias e condenações