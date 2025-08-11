MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
11 de agosto de 2025
Campo Grande 15ºC

ORIENTE MÉDIO

Com bomba, Israel mata mais 6 jornalistas em Gaza; conheça as vítimas

Até agosto de 2025, máquina de guerra israelense já matou 270 jornalistas

Israel matou quase 270 jornalistas e profissionais da mídia desde que lançou sua guerra em Gaza..Israel matou quase 270 jornalistas e profissionais da mídia desde que lançou sua guerra em Gaza.. - Crédito: Al Jazeera
A- A+

Cinco jornalistas da Al Jazeera foram mortos neste domingo (10.ago.25) em um ataque aéreo de Israel na Cidade de Gaza. A ofensiva atingiu uma tenda usada pela imprensa em frente ao Hospital al-Shifa.

A emissora confirmou que os mortos eram seus profissionais.

No total, 6 pessoas foram mortas no ataque:

Israel admitiu ter conduzido o ataque e alegou que al-Sharif teria ligações com o Hamas — acusação negada pela Al Jazeera.

Pouco antes de morrer, al-Sharif publicou em redes sociais sobre os bombardeios na região. Em seu último vídeo, era possível ver explosões e clarões no céu. Ele deixa dois filhos.

Em nota, a Al Jazeera classificou o ataque como “premeditado” e um “flagrante atentado contra a liberdade de imprensa”.

A emissora acusou Israel de tentar silenciar jornalistas que denunciam a destruição em Gaza e pediu ações imediatas da comunidade internacional.

O primeiro-ministro do Catar, país-sede da Al Jazeera, também condenou a ação e afirmou que Israel “comete crimes inimagináveis”. 

. Antes do ataque de domingo à noite, pelo menos cinco jornalistas da Al Jazeera haviam sido mortos por Israel.. Antes do ataque de domingo à noite, pelo menos cinco jornalistas da Al Jazeera haviam sido mortos por Israel.

Desde o início da guerra, Israel já matou quase 270 jornalistas e profissionais da mídia, segundo organizações de direitos humanos. Grupos denunciam que acusações contra repórteres são usadas para justificar ataques e encobrir crimes de guerra.

JORNALISTAS DA AL JAZEERA MORTOS DESDE O INÍCIO DA GUERRA 

14 de dezembro de 2023

  • Samer Abudaqa – Cinegrafista da Al Jazeera

Alvo de um ataque aéreo israelense em Khan Younis, ao lado de Wael Dahdouh.
Sangrou até a morte, enquanto socorristas eram impedidos de chegar.

7 de janeiro de 2024

  • Hamza Dahdouh – Filho do correspondente Wael Dahdouh

Morto por míssil enquanto viajava em um carro de imprensa em Khan Younis.

15 de dezembro de 2024

  • Ahmed al-Louh – Videorrepórter da Al Jazeera

Morto em ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Nuseirat.

24 de março de 2025

  • Hossam Shabat, 23 anos

Morto em ataque israelense em Beit Lahiya, norte de Gaza.

31 de julho de 2024

  • Ismail al-Ghoul – Repórter da Al Jazeera
  • Rami al-Rifi – Cinegrafista

Ambos mortos em ataque contra veículo de imprensa no campo de refugiados de Shati.
Estavam com coletes e carro identificados como "imprensa".

10 de agosto de 2025

  • Anas al-Sharif, 28 anos – Al Jazeera
  • Mohammed Qreiqeh, 33 anos – Al Jazeera
  • Ibrahim Zaher, 25 anos – Al Jazeera
  • Mohammed Noufal, 29 anos – Al Jazeera
  • Moamen Aliwa, 23 anos – Al Jazeera
  • Mohammad al-Khaldi – Criador de canal de notícias no YouTube

Mortos em ataque deliberado contra uma tenda de imprensa montada em frente ao Hospital al-Shifa.
Israel admitiu que al-Sharif era alvo do ataque.

Resumo

  • Total estimado até agosto de 2025: quase 270 jornalistas mortos.

  • Média de mortes: cerca de 13 jornalistas por mês.

  • Israel lidera o ranking mundial de assassinatos de jornalistas no período da guerra em Gaza.

Denúncias e condenações

  • Organizações como Repórteres Sem Fronteiras, Anistia Internacional, CPJ e a ONU denunciam os assassinatos como crimes de guerra.

  • A Al Jazeera classificou os ataques como premeditados e parte de uma estratégia para silenciar a cobertura sobre Gaza.

 

Tags: Anas al-Sharif, Gaza, Ibrahim Zaher, israel, jornalistas da Al Jazeera, Moamen Aliwa, Mohammad al-Khaldi, Mohammed Noufal, Mohammed Qreiqeh, MORTOS
Reportar Erro
MS Noticias no Google News