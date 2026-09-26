Conta de luz volta à bandeira verde em outubro

As contas de luz voltarão à bandeira verde em outubro, sem cobrança de tarifa adicional, informou nesta 6ª.feira (25) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A mudança encerra um período de cinco meses sob bandeira amarela, que acrescentava R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Segundo a Aneel, a volta da bandeira verde ocorre devido ao aumento do volume de chuvas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

O cenário contribui para a recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas e reduz a necessidade de acionamento de fontes mais caras de geração.

Entre essas fontes estão as usinas termelétricas, que utilizam combustíveis para produzir energia e têm custo maior de operação.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza os custos variáveis da geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN).

As bandeiras são definidas conforme a previsão dos custos de geração para cada mês. A classificação pode alterar o valor final da conta de luz.

Na bandeira verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha representam acréscimos conforme o volume de energia consumido.

VALORES

A bandeira verde não possui cobrança adicional na conta de luz.

Na bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos.

A bandeira vermelha Patamar 1 acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh, enquanto a vermelha Patamar 2 representa acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos.