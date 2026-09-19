Chega a cinco o número de mortos em acidente na BR-163

Cinco pessoas morreram após a colisão entre uma van e um carro na BR-163, em Itaquiraí (MS). O acidente aconteceu na tarde de 6ª. feira (18.set.26), na saída do município.

Três das vítimas estavam na van, que transportava oito pessoas. Morreram Odair Torres e a esposa dele, Edimarcia Oliveira. Na van, também faleceu Silvane Alves de Oliveira, de 45 anos.

As outras duas vítimas estavam no carro envolvido na colisão. Morreram no veículo: Jildson Vera Martins, morador da Aldeia Cerrito, em Eldorado, e Edimilson Lopes, da Aldeia Porto Lindo, em Japorã.

A van retornava para Eldorado depois de transportar pacientes para atendimento médico em Dourados. As circunstâncias da batida ainda são investigadas.

FERIDOS

Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

O motorista da van sofreu afundamento de crânio e permanece internado em um hospital particular de Dourados.

Duas vítimas estão no Hospital Regional de Dourados e outra foi encaminhada ao Hospital da Vida, também no município.

Uma quinta pessoa foi levada para uma unidade de saúde de Naviraí.

Durante o atendimento, equipes de resgate encontraram três vítimas mortas e socorreram outras sete pessoas, cinco em estado grave e duas com ferimentos considerados moderados. As demais mortes foram confirmadas posteriormente.

A ocorrência mobilizou duas ambulâncias de resgate, duas viaturas de inspeção de tráfego e um guincho pesado da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia.

RODOVIA

A BR-163 precisou ser interditada temporariamente nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência e a atuação das equipes de emergência.

O congestionamento chegou a aproximadamente cinco quilômetros em um dos sentidos e dois quilômetros no sentido contrário.

Segundo a concessionária, a pista foi totalmente liberada às 19h50 de 6ª.feira (18).

VÍTIMAS DE ELDORADO

Odair Torres era servidor da Prefeitura de Eldorado. Após a confirmação da morte, o município e a Secretaria Municipal de Educação divulgaram notas de pesar.

Em manifestação, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte do servidor e da esposa dele.

“A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado/MS manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Odair Torres e de sua esposa, Edimarcia Oliveira, ocorrido tragicamente nesta data. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de trabalho e com todos que tiveram o privilégio de conviver e compartilhar momentos com o casal. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Recebam nossos mais sinceros sentimentos e nossa solidariedade".

O QUE DISSE A PREFEITURA

A Prefeitura de Eldorado informou que a van pertencia à Secretaria Municipal de Saúde e transportava oito pessoas quando ocorreu a colisão.

Em nota, o município confirmou as mortes de Odair Torres, Edimarcia Oliveira e Silvane Alves de Oliveira, ocupantes da van.

Também foram confirmadas as mortes de Jildson Vera Martins e Edimilson Lopes, que estavam no veículo de passeio.

A prefeitura informou ainda que mobilizou equipes para acompanhar a ocorrência, prestar assistência aos envolvidos e dar suporte às famílias.

“As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes”, informou o município.

A Prefeitura de Eldorado também afirmou que divulgará somente informações confirmadas e que novas atualizações serão repassadas à imprensa conforme forem oficialmente comunicadas.