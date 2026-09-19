Mãe confessa ter feito sexo com o filho 'apenas 100 vezes'

Christina Clemens, de 46 anos e o filho, Shane Clemen, de 22 anos, foram presos em Lakeland, na Flórida (EUA), após uma ocorrência de violência doméstica revelar uma suposta relação sexual entre os dois.

Eles foram acusados de incesto. O caso envolve ainda uma acusação de violência doméstica contra Shane e uma de adultério contra Christina.

A investigação começou em 21 de agosto de 2026, quando Christina chamou o gabinete do xerife do condado de Polk e relatou que o filho teria agredido ela.

Shane foi preso naquele dia por violência doméstica. Segundo o xerife Grady Judd, durante a ocorrência, o jovem contou aos policiais que mantinha relações sexuais com a mãe desde os 18 anos.

RELAÇÃO TERIA DURADO QUATRO ANOS

Após a declaração de Shane, investigadores passaram a apurar a informação.

Christina foi entrevistada pelos policiais em 27 de agosto, mesma data em que foi presa. Segundo o relato apresentado pelo xerife, ela confirmou que havia mantido relações sexuais com o filho.

Ao ser questionada sobre a frequência, teria respondido que isso havia ocorrido “apenas cerca de 100 vezes”. A informação consta dos relatos policiais divulgados sobre o caso.

Os investigadores também verificaram a certidão de nascimento de Shane para confirmar que Christina é sua mãe biológica. Segundo o depoimento atribuído ao filho, a relação teria começado quando ele completou 18 anos e continuado por aproximadamente quatro anos.

MARIDO DISSE NÃO SABER

O marido de Christina também foi ouvido pelos investigadores.

Segundo o xerife Grady Judd, o homem afirmou que não sabia da suposta relação entre a mulher e o filho dela.

Ele teria relatado, porém, que achava estranho o fato de Christina e Shane entrarem juntos no quarto principal e trancarem a porta.

O homem não foi identificado pelas autoridades nos relatos divulgados sobre o caso.

PRISÕES

Shane foi registrado no sistema prisional do condado de Polk em 21 de agosto. Christina foi incluída no sistema seis dias depois, em 27 de agosto.

Segundo os registros citados pela imprensa americana, Christina responde por uma acusação de incesto e outra de “living in open adultery”, expressão prevista na legislação da Flórida.

Shane foi inicialmente registrado por violência doméstica e incesto.

A situação processual do jovem teve alterações posteriores nos registros consultados por veículos americanos. Por isso, as acusações devem ser tratadas como alegações enquanto o processo não tiver decisão definitiva.

O xerife Grady Judd apresentou detalhes do caso em uma declaração divulgada em 15 de setembro de 2026, fazendo com que a investigação passasse a ter repercussão nacional nos Estados Unidos.

Até o momento, não há condenação dos envolvidos. As acusações ainda dependem da tramitação judicial.