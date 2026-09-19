Lula promete acabar com as bets no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 6ª.feira (18.set.26), durante ato de campanha em Guarulhos (SP), que pretende encerrar a atuação das casas de apostas, conhecidas como bets, no Brasil.
“Se depender da minha vontade, vou acabar com as bets no país”, declarou.
Segundo Lula, a preocupação está relacionada principalmente aos impactos das apostas sobre pessoas de baixa renda.
Durante o discurso, o presidente também relatou ter conversado com uma jovem que, segundo ele, tentou tirar a própria vida três vezes. Lula utilizou o episódio para defender medidas de combate ao vício em apostas.
“Eu não tinha noção. Eu conversei com uma menina que tentou se matar três vezes”, afirmou.
FUTEBOL
Lula também contestou o argumento de que o encerramento das bets poderia provocar perdas significativas para o futebol brasileiro.
O presidente citou clubes brasileiros que conquistaram o Mundial de Clubes antes da expansão das plataformas de apostas no país e afirmou que a relação entre as duas atividades não seria necessária para a manutenção do futebol.
“Esse negócio de que se acabar com as bets vai acabar com o futebol é uma balela”, disse.
A declaração ocorreu um dia depois de clubes de futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgarem uma carta em defesa da manutenção das apostas autorizadas e da publicidade dessas empresas.
As entidades defenderam a continuidade da atividade dentro das regras estabelecidas pelo governo federal e com empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda.
A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa empresas do setor, afirmou que uma eventual interrupção das operações poderia reduzir investimentos no esporte. Segundo a entidade, a estimativa é de perda de R$ 9 bilhões até o fim das licenças atualmente previstas, em 2029.
REGULAMENTAÇÃO
A possibilidade de proibir as bets já havia sido mencionada por Lula em abril. Na ocasião, o presidente afirmou que estava preocupado com o endividamento da população e disse que discutia internamente a possibilidade de encerrar as plataformas.
“Se as bets causam mal, por que a gente não acaba? Nós estamos tentando discutir isso”, declarou na época.
Na mesma fala, Lula reconheceu que uma eventual proibição não dependeria apenas do Executivo e precisaria ser discutida pelo Congresso Nacional.
O tema voltou ao centro do discurso presidencial durante o ato de campanha em Guarulhos, realizado na noite desta 6ª.feira.
Além das apostas, Lula mencionou propostas relacionadas a políticas sociais, educação, habitação, salário mínimo, controle da inflação e políticas de cuidado para a população idosa.
A Agência Brasil registrou que, no ato, o presidente também defendeu medidas de combate ao vício em apostas e políticas voltadas à qualidade de vida da população de menor renda.