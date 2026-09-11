PF apreende arsenal ilegal com Mario Frias

Polícia Federal apreendeu sete armas em posse do deputado federal Mario Frias (PL-SP) durante a Operação Make Up, deflagrada nesta 4ª feira (10.set.26).

Os agentes também recolheram um computador e um celular do parlamentar. Os equipamentos deverão ser analisados no decorrer da investigação.

O armamento foi localizado em um endereço diferente daquele declarado oficialmente por Frias. Segundo a PF, as armas estavam em situação irregular.

A localização do material levou os investigadores a apurar uma possível prática de posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre 49 mandados de busca e apreensão.

O deputado está entre os alvos da investigação que apura suspeitas envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma das linhas investigadas é a possível utilização irregular de emendas parlamentares destinadas ao longa.

Também é alvo da operação a empresária Karina Gama, dona da produtora Go Up, responsável pela produção do filme.

Em 2024, Frias destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina Gama. A aplicação desse dinheiro está entre os pontos analisados pela investigação.

Procurado para comentar a apreensão das armas e os demais fatos investigados, o deputado não respondeu aos contatos.