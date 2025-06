Criança conseguirá tratamento de R$ 171 mil na Tailândia após decisão judicial

A Justiça de Mato Grosso decidiu que o município de Sorriso e o Estado devem custear tratamento com células-tronco para T.R.C.M., de 5 anos.

O procedimento será realizado em Bangkok, na Tailândia, por uma empresa de biotecnologia.

A criança tem hipoplasia do nervo óptico bilateral, doença rara que pode causar cegueira total e atraso global no desenvolvimento. O tratamento inclui seis injeções, fisioterapia e acupuntura, com custo estimado em R$ 171 mil.

Além do tratamento, os entes públicos devem arcar com transporte, hospedagem, alimentação e acompanhante, no prazo máximo de 60 dias. O procedimento não está disponível no Brasil.

A ação foi movida pela Defensoria Pública em setembro de 2023, após esgotadas todas as alternativas terapêuticas nacionais. A defensora destacou a urgência para evitar a cegueira total da criança.

A mãe, emocionada com a decisão, contou que percebeu os problemas visuais do filho aos três meses. Ela buscou o tratamento após recomendação médica e relatos de sucesso em outros estados.

O menino ainda enfrenta atraso no desenvolvimento e dificuldades motoras. A família espera iniciar a viagem e o tratamento o quanto antes, acreditando na chance de melhora e qualidade de vida.