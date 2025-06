Fábrica de bebidas é suspensa após possível contaminação na produção

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu temporariamente, nesta 3ª feira (3.jun.25), as atividades de produção e envase de uma fábrica de bebidas no Ceará. A decisão foi tomada como medida preventiva após a identificação de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção, que entrou em contato com produtos em elaboração.

Segundo o Mapa, o líquido envolvido no vazamento contém álcool de grau alimentício, sem substâncias tóxicas e com risco considerado baixo à saúde. Ainda assim, cerca de 9 milhões de litros de bebidas estão retidos para análise laboratorial, com o objetivo de assegurar que estejam adequados ao consumo antes de serem liberados para o mercado.

A paralisação das atividades foi realizada em conjunto com a empresa, que já iniciou os ajustes necessários no sistema. A retomada da produção depende da comprovação de que não há mais risco à segurança do processo, o que poderá ocorrer ainda nesta 4ª feira (4.jun.25), conforme acompanhamento da fiscalização federal.

O Mapa destacou que ações como esta fazem parte dos protocolos regulares de controle de qualidade e reforçam o compromisso do ministério com a saúde pública, a transparência e a confiança do consumidor nos produtos alimentícios fabricados no Brasil.