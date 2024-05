Militares de MS resgatam centenas de pessoas e animais no Rio Grande do Sul

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, enviadas para prestar assistência nas cidades gaúchas de São Leopoldo e Canoas, já resgataram mais de 900 pessoas e aproximadamente 200 animais.

Com mais de dois dias de operações em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, os bombeiros de MS foram divididos em três equipes desde as 23h de sábado (4) para atender diferentes áreas. Até o momento, eles resgataram 154 pessoas e 193 animais.

A aeronave do CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em conjunto com outras aeronaves, participou ativamente do resgate de pessoas ilhadas e do transporte de 700kg de medicamentos para cidades do interior do Rio Grande do Sul. O helicóptero partiu de Campo Grande (MS) durante o fim de semana e, desde então, auxiliou no resgate de aproximadamente 450 pessoas no domingo (5) e outras 300 na segunda-feira (6).

Inicialmente programados para se deslocarem para a cidade de Montenegro (RS) na sexta-feira (3), os bombeiros foram informados pelo Comando de Operações do Rio Grande do Sul que o acesso terrestre estava impossibilitado devido às enchentes. Assim, foram designados para atuar em São Leopoldo (RS), situada a mais de 1,7 mil km de Campo Grande.

O Capitão Rodrigo Bueno, comandante da Força Tarefa do CBMMS, descreveu a situação como um verdadeiro cenário de crise: "Chegamos no olho do furacão. Muitas pessoas precisam ser resgatadas da enchente. Estamos atuando em um bairro muito populoso, com mais de 6 mil pessoas, chamado Campina, que está em colapso. Com poucos recursos e nossos barcos, já iniciamos os resgates".

As cidades de São Leopoldo e Canoas, no Rio Grande do Sul, enfrentam inundações dos rios Sinos e Gravataí, enquanto outras áreas do estado, incluindo partes da capital, Porto Alegre, também estão submersas.

Apesar das adversidades, o Capitão Bueno enfatizou o sucesso das operações: "O Corpo de Bombeiros Militar de MS se destacou; até agora, não tivemos nenhum tipo de intercorrência. Todas as missões atribuídas foram cumpridas com êxito".

De acordo com o boletim da Defesa Civil do RS, atualizado às 9h desta segunda-feira (6), o número de mortes confirmadas devido às fortes chuvas no estado é de 83, com outros quatro óbitos sob investigação para determinar sua relação com os eventos meteorológicos recentes. Há também 111 pessoas desaparecidas.

Os estragos das tempestades atingiram 345 municípios gaúchos, afetando mais de 850,4 mil pessoas. O número de desalojados é de 21.957, com 19.368 pessoas temporariamente abrigadas e 276 feridos registrados.

