Ambição do PSDB em MS gera tragédia

Aos 40 anos, ontem (8.mai.24), em Anastácio (MS), Dinho Vital (ex-vereador) foi morto por policiais militares, após muita bebedeira numa festa em celebração aos 59 anos da cidade.

O aniversário anastaciano ocorreu na Chácara do Gaúcho, às margens da BR-262. No local, estavam centenas de moradores da cidade, com as atenções voltadas para o prefeito Nildo Alves de Albres (PSDB).

Antes, Albres havia comentado com aliados que faria, na festa, um anúncio benéfico para os tucanos: quem seria seu indicado para a sucessão.

Dinho estava ansioso, pois foi vereador pelo PP, mas há muitos anos era militante pró-PSDB em Anastácio. Na sua cabeça, seu nome tinha prestígio para ser o nome à prefeito dos tucanos.

Por outro lado, a ambição tucana de ‘agarrar tudo e todos’, geraria uma reviravolta trágica. Isso porque os tucanos em Anastácio foram até o ninho do Partido dos Trabalhadores (PT) e abocanharam uma das importantes lideranças de lá: Douglas Figueiredo.

E após todos estarem embriagados, quase que num ato impensado, o prefeito Nildo Albres decidiu anunciar seu candidato à sucessão: Douglas Figueiredo.

Como toda ação gera uma reação, movido pelo sentimento de desprestígio e raiva, embalado pela alucinação alcoólica, Dinho revoltou-se com os aliados e passou a considerar o ex-petista Douglas Figueiredo duplamente adversário. Então, Dinho partiu para cima de Douglas e eles trocaram agressões, mas Dinho de novo não levou a melhor, pois Douglas – agora pré-candidato do prefeito – ganhou muitos aliados, que reagiram agredindo Dinho.

A briga injusta abasteceu o sentimento de revolta que dominava Dinho. Ele saiu humilhado de diversas formas daquela festa.

A livre circulação de armas de fogo – impulsionada no governo passado de extrema direita – deu à Dinho coragem para tentar “equilibrar o duelo“ com Figueiredo.

A ambição tucana, porém, incrementou tudo colocando os servidores da segurança pública no papel de ‘capangas’ e aí o desfecho trágico se deu.

Jogador experiente desse jogo, recentemente o ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT lembrou: "Lula alertou: 'tucano gosta de comer filhotes do ninho dos outros”, numa matéria publicada aqui.

Nesse cenário, há de se compreender, primeiro, porque servidores da segurança pública estão fazendo extras como ‘campanhas’ de políticos? Isso é permitido? Por que deputados estão até com tenentes como seguranças? A política em Mato Grosso do Sul virou um campo de guerra? Retrocesso!

É razoável reconhecer que o coronelismo nos pequenos municípios sul-mato-grossense ainda persiste, mas até onde vai a ambição de um partido? Não é possível perceber que acaba de ser destruído um círculo de amizades, após poderosos misturarem personalidades (seres humanos), numa busca sem precedentes por poder? O xadrez dos poderosos finge não saber que a política tem regras bem definidas e que quebrar essas regras é arriscar vidas, e nesse caso, perdeu-se Dinho Vital.

CERIMÔNIA E DESPEDIDAS

O velório de Dinho está programado para acontecer nesta 5ª.feira (9.mai.24), na Câmara Municipal de Anastácio, localizada na praça Garibalde Medeiros, 718 - Centro, com horário ainda não informado.

Diversas pessoas usaram a rede social para deixar uma mensagem de pesar em relação a morte de Dinho, muitas delas sem incrédulas com a violência.

Ana Cláudia N. Valério escreveu: "Wander Alves Dinho Vital, como faz meu amigo para levantar da cama e ir trabalhar... Não estou conseguindo, quem me conhece de verdade, sabe o quanto eu gosto de você, tivemos uma infância juntos, estudamos na Escola Roberto Scaff, me lembro o quanto éramos felizes, das festas, minha memória me traz à tona a festa do Wagner, o bolo de violão enorme que minha mãe fez. Fomos criados vendo os nossos pais fazerem política, mas falo de política séria, onde os adversários se respeitavam... o que virou nossa cidade de Anastácio, hoje vou fazer um desabafo, nunca imaginei viver um cenário como esse, triste demais.... Meu amigo foi embora e agora como fica sua mãe, seu pai, sua esposa e seus filhos, seus irmãos, que Deus dê forças e console os corações. Sonho com dias melhores, meu coração está despedaçado.... muito triste", na legenda da foto abaixo, em que Ana sorri para uma selfie ao lado de Dinho:

China China lamentou o uso de 'capangas' que tiraram a vida do seu 'compadre': "Ao invés de chamar uma viatura da Polícia Militar e acalmar o meu amigo e compadre Dinho Vital, com o que é de praxe, com um tiro no joelho, não, não, não; Eles mandaram dois capangas executar o meu amigo e compadre Dinho Vital, ato covarde e que tem que ser feito justiça. O poder é bom, mas não pode passar à frente do amor pelo próximo para se chegar ou se perpetuar no poder. Quando ouço falar que todos os políticos são iguais, eu discordo, eu fui vereador junto com o Dinho e tínhamos posicionamento e isso nos custou nosso mandato em 2020, há duas semanas ele esteve aqui em casa e estava bastante angustiado por não encontrar espaço entre os coronéis da política e eu falei pra ele colocar nas mãos de Deus e fazer a parte dele, e ele foi embora e nós vimos na quinta-feira passada em frente ao Iagro de Anastácio e demos boas risadas e é com essa alegria que quero lembrar dele... E rogo a Deus pra dar forças pra todos os familiares dele que pra esses a dor será eterna; Que Deus o receba de braços abertos", disse o ex-legislador e amigo de Dinho.

Izomar Galeano postou uma imagem sorridente ao lado de Dinho criticando a violência na política: "Uma vida não pode valer menos que uma discussão política. Se vai um filho, um esposo, pai de família, um jovem com um futuro brilhante, se vai um amigo. Dinho Vital - um cara humilde, articulado, inteligente e amigo de muita gente. Eu o conheci na caminhada política. Nossa última conversa falando de futuro e tomando água de coco na Afonso Pena em Campo Grande. Uma triste surpresa de uma morte repentina. Vai com Deus, amigo Dinho", disse na legenda da imagem abaixo:

Fernanda Duarte também se despediu de Dinho com uma mensagem de revolta: “A palavra é revolta! Hoje o dia amanheceu com certeza mais triste, uma mãe chora, uma cidade se pergunta: vale a pena? Todos nós estamos perplexos com a trágica morte de Dinho Vital, que não teve tempo para se defender e foi brutalmente alvejado, a justiça precisa fazer algo, esperamos que não caia no esquecimento mas que tenha resultado para a brutalidade que ocorreu ontem! Bom dia! Vamos todos analisar os fatos, e ver com muita sabedoria para que lado ficamos! E sinceramente acredito que nenhum".

Alessandra Damasceno lamentou a partida de Dinho perplexa coma violência e destinando pesares aos familiares do ex-vereador: "Chego em casa e começo a pensar na família da Maria Vital, meu Deus, quanta dor! Eu e minha família, que perdemos meu irmão, sabemos bem o que é perder alguém . A forma como se perde não importa no momento da perda, o que realmente importa é que não queremos perder, aí vem alguém e mata de forma tão cruel! Sim, cruel, por um motivo inexplicável, como disse minha amiga Adriana Elias, quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos juntas . Minha mãe, por exemplo, todos os dias chora pela perda do meu irmão e nós sabemos que nada podemos fazer para acalmar tamanha dor do coração dela! Aí eu pergunto! Como vai ser com Maria Vital, que no caso dela o filho estava em uma festa? O que estão virando nossos municípios Aquidauana e Anastácio?? Por questões políticas? Cadê a democracia? O direito de escolha? A liberdade? Cadê o amor. Por ganância ao poder essas pessoas estão esquecendo das famílias!! Como vai ser amanhã quando essa família acordar sem ele (Dinho Vital). Aí eu pergunto até quando vamos aceitar tudo isso? Vamos aproveitar e refletir quem realmente merece assumir nosso município. Vamos acabar com isso!!!!!!!!!", protestou.

Targino De Jesus também deixou uma mensagem de pesar à Dinho: "Meu irmão... Wander Alves Dinho Vital ... Você foi uma pessoa maravilhosa e não merecia isso. ... tão jovem... nossa turma perde você como perdemos Rodrigo Q. Chagas esses tempos atrás... não acho palavras pra dizer a tristeza imensa que estou sentindo nesse momento... vai deixar saudades... Você foi guerreiro no meio dessa política suja de Anastácio... Deus sabe a verdade de tudo e o porquê fizeram isso... Mas a Justiça divina não falha e vamos saber a real de tudo que aconteceu... Deus conforte sua esposa Mari, seus 2 filhos, seus pais João Vital Meleiro, Maria Vital e seus irmãos Wainer Vital e Wagner Meleiro. #LutoEterno #DeusTeReceba", disse na legenda da imagem abaixo:

O ex-vereador Marcelo Meireles também deixou sua mensagem de pesar a Dinho: "Quero, nesse pequeno espaço, render a minha última homenagem ao meu amigo, companheiro de escola, companheiro na política, enfim, uma grande pessoa, que acabamos de perder. Ex-vereador Dinho Vital. De família tradicional na política, recebendo o mesmo legado de seus pais, Dinho exerceu o mandato de vereador em nossa cidade, na legislatura 2016/2020. Lamentamos profundamente a partida tão precoce desse grande homem. Eu, ex-vereador Marcelo Meireles, deixo aqui registrado o meu mais profundo pesar por tão grande perda. Que o Eterno conforte os corações de todos os seus familiares. Descanse em paz, amigo".

Souza Xavier disse estar 'sem chão' com a partida de Dinho: "Até agora estou sem chão, não posso acreditar, mas nosso pai Jesus Cristo sabe de tudo. Obrigado por tudo, meu amigo, sempre será lembrado por mim e por todos que te conheceram, essa pessoa maravilhosa que você foi, um amigo-irmão para mim e para minha família. Deus o tenha em um bom lugar, descanse em paz, e até breve se nos encontrarmos, se assim nosso Senhor Jesus Cristo quiser. Agradeço a Deus por ter tido você como amigo, e pela nossa amizade sempre sincera e verdadeira. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares, dona Maria Vital, mãe, seu João Vital, a esposa Mari", disse na legenda de um vídeo em que Dinho aparece homenageando uma aniversariante.

Assim como esses que citamos acima, centenas de pessoas prestaram homenagens a Dinho na rede social Facebook. Veja mais depoimentos aqui.

LUTO OFICIAL EM ANASTÁCIO

Apesar de ter sido o pivô do conflito que resultou na morte de Dinho, o Prefeito Nildo Alves baixou o Decreto nº 123, de 09/05/2024 em luto oficial em Anastácio. "É com imensa tristeza que a Administração Municipal se despede de Wander Alves Meleiro, popular Dinho. Ex-vereador e ex-secretário de Anastácio, filho do casal João e Maria Vital, que ao longo dos anos contribuiu com projetos e obras importantes para o bem-estar da população anastaciana. Aos familiares e amigos, externamos nossos mais sinceros sentimentos (sic)”, diz o decreto.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio da assessoria de imprensa, argumentou que os PMs envolvidos no assassinato do ex-vereador estavam de folga e foram acionados por convidados da festa. Apesar disso, como mostramos em áudios aqui no MS Notícias ontem (8.mai), um dos seguranças de Douglas Ferreira afirmou categoricamente que um PM chamado Valdecir e outro não identificado estavam trabalhando como 'seguranças' de Douglas Ferreira, interceptaram e mataram Dinho Vital com ao menos 15 tiros.

Ainda de acordo com a nota da PMMS, o caso será investigado por meio de Inquérito Policial Militar. “Todos os procedimentos legais foram tomados, as providências de Polícia Judiciária Militar foram realizadas, a perícia técnica do Estado foi acionada recolhendo todos os indícios e vestígios”.