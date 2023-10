O papel do EOSDA LandViewer na descoberta do passado por meio de imagens de satélite

As cidades de hoje surpreenderiam as pessoas de séculos atrás, moldadas por empreendimentos humanos em constante mudança: edifícios imponentes, paisagens alteradas e infraestrutura em expansão. No entanto, o progresso tem consequências. A medição do nosso impacto ambiental e a preparação para o futuro exigem o acompanhamento das mudanças e a avaliação dos resultados ao longo do tempo. As imagens de satélite de arquivo surgem como nossa ferramenta mais potente para essa tarefa vital.

Primeira imagem de satélite

O Explorer 6 foi o satélite pioneiro no mundo e transmitiu a primeira imagem da Terra. O satélite estava em órbita sobre o México. A imagem mostrava partes do Oceano Pacífico. A imagem foi transmitida à Terra para análise posterior. Sua transmissão para a estação terrestre no Havaí levou cerca de 40 minutos. Foi o primeiro satélite científico, estabeleceu a base para redes de rastreamento e comunicação e tinha formato esférico. Após o lançamento, ele entrou em uma órbita altamente elíptica ao redor da Terra. A aplicação de imagens antigas de satélite desempenha um papel fundamental em várias áreas, como monitoramento ambiental, estudos climáticos, pesquisa agrícola e análises históricas de mudanças geográficas.

Primeira imagem colorida da Terra por satélite

A imagem icônica da Terra tirada pela tripulação da espaçonave Apollo 17 em 7 de dezembro de 1972 ainda hoje é amplamente divulgada. O que é realmente fascinante é o fato de que a imagem foi tirada com o Sol atrás da Terra, o que cria uma luz única em nosso planeta.

Entretanto, essa imagem não foi a primeira imagem colorida da Terra vista do espaço. Em 1967, dois satélites diferentes usaram filtragem de cores para criar as primeiras imagens de satélite antigas coloridas. Em 1º de julho de 1967, o satélite DODGE, que realizava experimentos de gradiente de gravidade em uma órbita quase geoestacionária, obteve três imagens separadas da Terra a uma distância de 18.000 km: uma com filtros vermelhos, outra com verde e outra com azul. Essas imagens de satélite históricas foram as primeiras imagens coloridas da Terra vistas do espaço.

Em 20 de setembro de 1967, a primeira imagem colorida da Terra foi obtida a bordo do satélite DODGE, uma conquista histórica na fotografia espacial.

História do programa Landsat

E agora mais sobre quais ferramentas foram usadas para obter as primeiras imagens. Ou seja, como conseguir imagens antigas de satélite e qual era o equipamento dos satélites?

O Landsat 1 tinha um sistema de varredura multiespectral e uma câmera.

O número 2 era praticamente uma cópia do primeiro.

O número 3 acrescentou uma câmera de imagem térmica.

O Landsat 4 incluía sistemas de missões anteriores e um mapeador temático.

O Landsat 5 era praticamente uma cópia do quarto.

O sexto era uma versão modernizada e tinha um mapeador temático aprimorado.

O Landsat 7 tinha um mapeador temático aprimorado.

O oitavo tinha um imageador terrestre operacional e um sensor infravermelho térmico.

O Landsat 9 é uma versão atualizada de seu antecessor.

Imagens históricas de satélite pelo EOSDA LandViewer

O EOSDA LandViewer, desenvolvido pela EOS Data Analytics (EOSDA), um fornecedor mundialmente reconhecido de análise de imagens de satélite, é uma ferramenta versátil orientada por satélite. Ele simplifica os desafios do mundo real ao permitir a pesquisa, a visualização e o processamento dinâmicos de dados usando uma rica variedade de mais de 10 índices.

Сomo ver imagens de satélite antigas? O software oferece acesso gratuito a imagens de média resolução (até 10 diárias) provenientes de satélites como Sentinel-2, Landsat 8 e CBERS, servindo como um repositório abrangente de imagens de satélite. Além disso, ele facilita a compra de imagens de alta e altíssima resolução (até 0,4 m/pixel) de satélites como KOMPSAT, SuperView e Gaofen.

Os usuários podem explorar, processar e recuperar imagens de sua área global de interesse, simplificando seu fluxo de trabalho. A ferramenta oferece suporte à detecção de alterações por meio de visualização dividida, análise de séries temporais e animação de lapso de tempo, usando imagens capturadas por diversos satélites em datas diferentes. Índices personalizados também podem ser criados pela combinação de bandas espectrais. O EOSDA LandViewer é inestimável para aqueles que buscam percepções significativas a partir de dados de satélite.