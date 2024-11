Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com outros homens

A Diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, anunciou o afastamento do Padre Fábio Marsaro de Paula de suas funções religiosas após o vazamento de fotos íntimas. Em nota divulgada na última 6ª feira (1.nov.24), a Diocese informou que o sacerdote foi removido de suas atividades após a repercussão das imagens, nas quais ele aparece em situações íntimas, incluindo registros com outros homens e selfies mostrando partes do corpo. Em uma das fotos, o padre também aparece segurando uma lata de cerveja.

A situação expôs comunidade católica local e gerou cobranças por uma resposta oficial da Diocese. O bispo de Catanduva, Dom José Benedito Cardoso, declarou no comunicado que o afastamento do padre foi uma “decisão cuidadosa” tomada em conjunto com o conselho de presbíteros. O bispo também pediu "orações ao referido sacerdote e por toda a Diocese".

Conforme divulgado pelo O Globo, a Diocese confirmou que está “ciente do vazamento de imagens pessoais do sacerdote, que gerou repercussão significativa na comunidade e na Diocese”. Desde o ocorrido, o padre teve suas redes sociais retiradas do ar, incluindo uma página ativa onde publicava conteúdos frequentes.

Padre Fábio era responsável pela paróquia Imaculada Conceição, localizada no bairro Pompeo, em Palmares Paulista. Pouco antes da polêmica, ele havia comemorado seu aniversário de 52 anos com uma publicação onde agradecia à comunidade. Em seu canal no YouTube, que conta com mais de seis mil seguidores, ainda é possível encontrar vídeos de homenagens recentes ao sacerdote, incluindo uma transmissão ao vivo diretamente da paróquia.