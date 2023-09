Padre do Exército é preso por ataque sexual contra mulher casada

Padre e 1º tenente do Exército Brasileiro, José Jucier Ferreira Alves, de 34 anos, foi preso após uma mulher casada denunciá-lo por importunação sexual. A denúncia foi feita no dia 4 de setembro de 2023.

O crime sexual ocorreu no apartamento do religioso, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS), após uma festa regada a bebida alcoólica em que o capelão se juntou ao grupo. O roteiro foi: após o flashback, eles foram para uma lanchonete e terminariam a noite no apartamento do padre.

Num boletim de ocorrência, a vítima narrou que Jucier a agarrou, apertou seus seios e nádegas e lambeu seu pescoço. Uma amiga que estava na casa testemunhou o ocorrido e relatou que o padre estava armado. Além das mulheres, o marido da vítima também estava na casa e teria flagrado o ataque sexual do padre, momento em que partiu para cima do religioso, no entanto o padre sacou uma pistola e ameaçou o marido da vítima.

Após a denúncia, a Delegacia Especializada da Mulher (Deam) representou pela prisão preventiva do militar, que foi autorizada em 7 de outubro, juntamente com um mandado de busca e apreensão na casa do católico.

Em oitiva à Deam, o padre alegou que não se lembrava de nada do que foi relatado. Alegou que convidou dois casais para irem até sua casa e em determinado momento a vítima 'surtou' não falando 'coisa, com coisa'.

Posteriormente, ainda em outubro, a defesa do sacerdote conseguiu a revogação da prisão, alegando que o cliente tem residência fixa, nenhum antecedente criminal e boa conduta por ser militar.

A pistola do tenente foi confiscada pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e os celulares dele entregues à polícia para investigação.

PROMOÇÃO E FORMAÇÕES

Padre José Juciêr, em Campo Grande (MS). Foto: CMO

José Jucier é padre capelão no Hospital Militar de Campo Grande desde janeiro de 2022. Ele chegou como 2º tenente ao estado, no entanto, acabou sendo promovido em dezembro do mesmo ano.

O Lattes do padre aponta que ele tem Mestrado em Educação com Especialização em Educação Superior pela Universidade Internacional Iberoamericana - UNINI Puerto Rico: curso concluído em 2017; Pós-Graduado em Gestão Escolar e Coordenação pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC): curso concluído em 2014; Licenciatura Plena em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo: Curso concluído em 2013; Bacharelado em Teologia pela Faculdade Católica de Fortaleza: Curso concluído em 2011; Pós-Graduado em Docência e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ); Pós-Graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ em Aracati.

Além disso, o padre também é Pós-Graduado em Docência do Ensino Religioso pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG); Pós-Graduado em Capelania pela Faculdade Dom Alberto de Santa Cruz do Sul (RS); Bacharelando em Direito pela (UCSAL) Universidade Católica de Salvador e Pós-Graduando em Ciências Militares na Escola de Formação Complementar do Exército (Esfcex) Salvador (BA).