Padre corta o próprio pênis com faca após ser picado por carrapato

Um padre da região de Boémia, na República Tcheca, foi encontrado desacordado em seu quarto com o pênis decepado e uma faca ao lado dele, após um surto psicótico causado por uma picada de carrapato.

O padre, que não teve sua identidade revelada, iria participar de uma reunião com fiéis na paróquia na quarta feira (3.jana.23), mas não compareceu. Diante disso, o prefeito da cidade teria acionado as autoridades que na busca pelo padre arrombaram a porta do quarto e o acharam ensanguentado.

“Ele está inconsciente na enfermaria ARO. Foram detectados danos ao sistema nervoso central, que é de origem viral. Devido a estas circunstâncias, é impossível descobrir o que realmente aconteceu”, disse David Henzl, vigário geral da diocese de České Budějovice, sob a qual o sacerdote está subordinado. A declaração foi dada ao site Novinky.

Uma investigação inicial revelou que o padre havia sido picado por um carrapato. A picada causou uma infecção viral que pode ter levado a um surto psicótico. David confirmou também que houve ferimentos em partes íntimas. "Parece que a escala deles não é a que a mídia noticiou. A causa ainda é desconhecida. Infelizmente, ainda temos pouca informação", obersvou, acrescentando que na véspera do evento o clérigo estava fisicamente muito doente.

Os surtos psicóticos causados por picadas de carrapato são raros, mas podem ocorrer. Os sintomas podem incluir delírios, alucinações e comportamento violento.

A doença é transmitida principalmente pela picada de carrapatos infectados. Também pode ser transmitida pelo consumo de leite não-pasteurizado de animais doentes.

No Reino Unido, o primeiro caso de encefalite transmitida por carrapatos foi confirmado em abril de 2023. A existência de carrapatos contaminados já era conhecida, mas infecções nunca haviam sido confirmadas.

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) recomenda que as pessoas tomem cuidado com carrapatos, utilizando roupas compridas e medidas de proteção em áreas onde esses animais podem ser encontrados, como campos, fazendas e prados.

A polícia descartou que outra pessoa tenha causado os ferimentos do padre. “Não estamos investigando nenhuma ação ilegal”, afirmou Jiří Matzner, porta-voz da polícia da Boêmia do Sul. Ele não quis comentar mais sobre a situação.