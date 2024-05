Presidente Lula anuncia R$ 400 milhões para abastecimento de água em áreas rurais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira (8) novos investimentos no Novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) Seleções para as áreas rurais, periferias, renovação de frota, regularização fundiária e prevenção a riscos - contenção de encostas.

Do total de R$ 18,3 bilhões que serão investidos para melhorar a qualidade de vida nas cidades e no campo, R$ 400 milhões serão repassados a 247 municípios em 16 estados para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais brasileiras.

"Esse dinheiro é para as necessidades vitais do povo brasileiro, que continua sendo o povo em qualquer cidade que ele mora, governado por qualquer partido político. Se uma coisa que a gente pode deixar nesse país é o exemplo de que esse governo não vai perseguir nenhum governador, nenhum prefeito", garante o presidente Lula.

As obras garantem água em quantidade e qualidade adequadas às famílias, elevando a qualidade de vida e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Os municípios com maiores déficits de atendimento de água foram priorizados.

Presente na ocasião, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destaca que o acesso ao abastecimento de água facilitará a vida do produtor rural. “Com essa democratização, os agricultores produzirão cada vez mais, garantindo a segurança alimentar e o sustento dos seus lares”, afirma.

O anúncio de seleções de 679 propostas foi realizado pelo ministro do Ministério das Cidades, Jader Filho, com a aproximadamente 234 mil empregos gerados de forma direta e indireta nos próximos anos. Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal ampliou o formato para as cidades e estados apresentarem as principais necessidades e prioridades para a população.

"O abastecimento de águas em áreas rurais adquire um papel inédito neste programa, atendendo às necessidades básicas das famílias que, por muito tempo, sofreram com a escassez de água", explica o ministro das Cidades, Jader Filho.

Estiveram presentes no evento, entre outras autoridades, o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; entre outros.