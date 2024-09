Vereadora de 26 anos vomita sangue, é socorrida e morre em Goiás

A vereadora Thais Kelly Ramos da Silva, conhecida como Thais do Duca (Podemos), faleceu na 3ª feira (10.ago.24), aos 26 anos, após passar mal em Varjão, no sul de Goiás. De acordo com informações da Câmara Municipal, a parlamentar sentiu-se mal, vomitou sangue e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, mas não resistiu. A causa do óbito ainda não foi divulgada.

O falecimento da jovem vereadora abalou profundamente a comunidade local. Thais era natural de Varjão e foi eleita em 2020, aos 22 anos, sendo uma das parlamentares mais jovens da Câmara Municipal. Ela vinha se destacando pelo seu trabalho voltado ao desenvolvimento social e comunitário da região e estava em busca de reeleição nas eleições deste ano.

O velório de Thais está sendo realizado na sede da Câmara Municipal de Varjão, onde familiares, amigos e eleitores prestam suas últimas homenagens. O sepultamento está previsto para as 11h desta 4ª feira (11.set.24), no Cemitério Abraão Cândido Rezende, em Varjão.