Menina de 12 anos morre atropelada por caminhonete na BR-262

Fernanda Marçal Ramos, de 12 anos, morreu após ser atropelada na BR-262, em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, na tarde de domingo (8).

De acordo com relatos de uma familiar, Fernanda estava acompanhada pela mãe e pelo irmão, residentes em Anastácio, e todos haviam pegado carona em um caminhão de alimentos. Ao descerem do veículo para utilizar o banheiro de uma lanchonete, a menina foi atingida por uma caminhonete.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou o local para que a perícia fosse realizada. O Corpo de Bombeiros também compareceu e confirmou o falecimento da jovem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Campo Grande.

O caso foi registrado como homicídio culposo na Delegacia de Polícia Civil de Terenos, e as investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.