Envolvido em latrocínio de policial morre em confronto com o Choque

Na tarde de 2ª feira (9), Weslei Galvani, de 38 anos, conhecido como "Pano", morreu após trocar tiros com policiais da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do Batalhão de Choque, em Campo Grande.

O confronto ocorreu após denúncias de que o homem, monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria portando uma arma de fogo e planejando roubar um veículo de aplicativo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou Galvani embarcando em uma moto de aplicativo nas proximidades do Estabelecimento Penal Agroindustrial da Gameleira.

Após ser abordado, o motociclista obedeceu à ordem de parada, mas o passageiro desceu do veículo com uma pistola e atirou contra os policiais. Em resposta, os agentes revidaram, alvejando o suspeito.

Galvani foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele possuía uma extensa ficha criminal e, em 2014, cometeu um latrocínio, matando um policial com um tiro no peito na frente da esposa e do filho de 1 ano. Nenhum policial ficou ferido no confronto.

O caso está sendo investigado, e a polícia segue apurando os detalhes do ocorrido.