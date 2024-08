Avô se distrai ao celular e menino de 3 anos morre afogado em rio

Um trágico incidente em Fujian, na China, resultou na m0rte de um menino de 3 anos que se afogou em um rio enquanto estava sob os cuidados do avô. O caso, ocorrido em março, veio à tona quando a mãe da criança compartilhou as imagens das câmeras de segurança na plataforma Douyin, a versão chinesa do TikTok.

No vídeo, o avô é visto distraído, completamente absorvido pelo celular, enquanto o neto brincava no chão ao seu lado. Conforme o jornal Metrópoles, o menino tentou chamar a atenção do avô, pedindo para que o acompanhasse até o rio para lavar um brinquedo.

No entanto, sem obter resposta, o garoto foi sozinho até o local. Infelizmente, ele escorregou e acabou se afogando. Profundamente abalada, a mãe responsabilizou o sogro pela tragédia. O avô, por sua vez, admitiu que estava "em transe" devido ao celular e não percebeu os apelos do neto.

Com informações do Metrópoles