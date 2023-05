Campeonato de ciclismo infantil reúne mais de 1500 pessoas no Parque do Sóter

O Parque do Sóter foi palco de grande disputa da modalidade do ciclismo infantil no último sábado (28). O evento já conhecido no estado, Rochedinho Adventure, reuniu mais de 1.500 pessoas, entre participantes e visitantes, com provas das categorias feminino e masculino na modalidade de Mountain Bike.

As categorias disputadas foram 0 a 4, B 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 16.

O evento, promovido pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), foi contemplado através do edital Reviva Mais Turismo e tem como objetivo estimular o uso de bicicleta como meio de transporte sustentável.

Letícia Araújo, mãe de um atleta, falou da emoção de assistir seu filho competindo. “É maravilhoso, admirável, a criança ser encantada pelo esporte. Meu filho pedala até 40km. Na competição as crianças se esforçam bastante”.

O público-alvo são ciclistas amadores, profissionais e admiradores da modalidade de esporte. O Reviva Mais Turismo tem como finalidade financiar ações, projetos e eventos que possam atrair visitantes a Campo Grande.

A atleta Isadora Lima Silva, que correu na categoria de 11 a 12 anos, conquistou em primeiro lugar. “Foi muito bom, me esforcei bastante para chegar aqui e correr. Fiquei sem andar de bicicleta um tempo e voltei, já conquistando em primeiro lugar, estou super feliz e motivada a continuar competindo”, conta.

“A prática do ciclismo de aventura tem atraído cada vez mais adeptos e a gestão pública tem papel fundamental em fomentar essa atividade crescente do setor turístico, promovendo não somente o incentivo ao esporte e práticas de hábitos saudáveis, mas também o despertar de um processo de integração social entre todos os participantes”, afirmou Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Sectur.

Para Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp, o evento é uma oportunidade para as famílias se reunirem e das crianças participarem de eventos esportivos de qualidade. “É muito bom ver as famílias reunidas no parque participando do evento. Os pais acompanhando e torcendo pelos filhos. Esse evento fomenta o esporte, o lazer e o entretenimento do município e gira também a economia, visto que ali em volta do Parque existe o comércio”.

Afonso Brandão, organizador do evento de ciclismo, fala da emoção de realizar o evento dentro do Parque do Sóter. “Foi sensacional, superou nossas expectativas, tanto em número de crianças como na organização”.

O Parque Ecológico do Sóter foi inaugurado no fim de 2004. Projetado como parque modelo, dispõe de área verde com 22 hectares. Diariamente a população utiliza o Parque para praticar atividades esportivas recreativas e de lazer. O espaço é aberto para passeio de pet com guia.