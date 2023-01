Capital chega a 165mm e chuva atinge mais 30 municípios

Até às 16h10 desta 4ª.feira (4.jan.23), Campo Grande (MS) atingiu a marca de 165,2 milímetros de chuva, o que causou diversos estragos ao município. Além da Capital, outros 30 municípios tiveram observados altos índices de precipitações num período de 24h.

De acordo com Valesca Rodriguez Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), órgão vinculado à nova Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o esperado para todo o mês de janeiro é de 231mm. "Já choveu 165 milímetros em 24h. Já está quase estourando o que é esperado. É muita chuva, sim, para um dia só, num curto espaço de tempo", avaliou.

Apesar do volume de chuva ter sido superior, Valesca explicou à reportagem, que a precipitação superior a 50mm estava prevista num boletim meteorológico divulgado na 2ª.feira (2º.jan.23). Ela acrescentou que nos próximos dias não há expectativa de novos volumes de chuvas como os registrados hoje.

A meteorologista compartilhou uma tabela atualizada com detalhes da quantidade de chuvas registradas hoje em Campo Grande e mais 30 municípios. Eis:

QUINTA FEIRA (5.JAN.23)

Conforme a estimativa do Cemtec, a 5ª.feira (05.jan.23) será de tempo firme na maior parte do estado, com sol e variação de nebulosidade.

Porém, nas regiões leste, norte e bolsão ainda há possibilidade de chuvas e tempestades.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 18/20°C e máximas de até 30°C nas regiões sul e leste do estado.

Na região sudoeste, mínima de 20°C e máxima de 35°C. Já na região norte, mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C.

Na capital, espera-se temperatura mínima de 20°C e máxima de até 29°C. Devido ao avanço da frente fria, em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30-50 km/h.