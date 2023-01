Campo Grande transborda: 159 mm de chuva ininterrupta

A chuva que começou nas primeiras horas da manhã desta 4ª.feira (4.jan.23), em Campo Grande (MS), não teve interrupções mesmo tendo já passados 12h desde o seu início.

O Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), órgão vinculado a nova Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), diz que nesse período houve registro de 159mm de chuva na capital sul-mato-grossense.



Diversos bairros registram cenas de alagamentos, enchentes e transbordos.



Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estão nas ruas da cidade na tentativa de mensurar os estragos do temporal que começou às 2h.



Há registros de enxurradas, casas e lojas comerciais alagadas, queda de árvore, desabamento de ponte em bairro, veículos carregados pela forte chuva, unidade de saúde encharcada e até moradores expulsos de casa pela invasão da água.

Lago do Amor, próximo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, transbordou na tarde desta 4ª.feira (4.jan.23). Foto: Redes

Inclusive, conforme a UFMS, próximo a cidade universitária foi registrada preciptação de mais de 100% da milimetragem de chuva que caiu na capital. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) observa a milimetragem de preciptação no Bairro Santa Luzia, no Jardim Panamá e na região do UPA Gonçalves. Eis a análise:

Eis vídeos que mostram a situação em diversas partes da cidade morena:

A PREVISÃO

Anteriormente, a previsão feita pelo Cemtec, indicava para está 4ª.feira tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



"As chuvas devem ser mais generalizadas e podem ocorrer a qualquer hora do dia. As instabilidades são favorecidas pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. São esperados acumulados de chuvas significativos, com valores acima de 50 mm/24h, com destaque para as regiões oeste e sul", disse o Cemtec num boletim meteorológico. Isso é, choveu mais que o triplo esperado, na metade de horas estimada.



Em relação as temperaturas, foram expectadas mínimas entre 20/21°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste do estado.



Na região norte, as mínimas deveriam variar entre 22/23°C e máximas de até 27°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máxima de 25°C.



Até às 14h10 de hoje, uma tabela do Cemtec mostra os municípios sul-mato-grossenses onde mais choveu:

QUINTA FEIRA (5.JAN.23)

Conforme a estimativa do Cemtec, a 5ª.feira (05.jan.23) será de tempo firme na maior parte do estado, com sol e variação de nebulosidade.

Porém, nas regiões leste, norte e bolsão ainda há possibilidade de chuvas e tempestades.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 18/20°C e máximas de até 30°C nas regiões sul e leste do estado.

Na região sudoeste, mínima de 20°C e máxima de 35°C. Já na região norte, mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C.

Na capital, espera-se temperatura mínima de 20°C e máxima de até 29°C. Devido ao avanço da frente fria, em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30-50 km/h.