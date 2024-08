CCR MSVia alerta para lentidão e alternativas de rota em trecho da 163 danificado por barragem

A CCR MSVia anunciou aos motoristas que o trecho da BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari, na altura do km 500, continua operando em sistema ‘pare e siga’. A medida é necessária para a execução de serviços emergenciais no local, afetado pelo rompimento de uma barragem particular na última terça-feira (20), que danificou a estrutura da rodovia. As equipes da concessionária estão trabalhando 24 horas por dia, em regime de revezamento, para garantir que a pista seja recuperada e o tráfego liberado o mais rápido possível.

Devido às intervenções, o trecho apresenta lentidão, especialmente nos horários de pico, com o tempo de espera na fila podendo ultrapassar uma hora, dependendo do fluxo de veículos. A CCR MSVia está se esforçando para agilizar as liberações no sistema ‘pare e siga’, buscando minimizar os impactos aos motoristas.

Para reduzir o tempo de espera, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) sugere rotas alternativas. Os motoristas podem optar pelo desvio através do anel viário entre a BR-163 e a MS-010 (pavimentada até Rochedinho) e posterior acesso à MS-244. Outra opção é o desvio entre a BR-163 e a MS-080, com acesso à MS-430, seguindo até São Gabriel do Oeste. Há ainda a possibilidade de desvio pelo anel viário entre a BR-163 e a MS-080, com posterior acesso à BR-419, rumo a Rio Verde de Mato Grosso.

Orientações aos Motoristas

A concessionária está utilizando Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis ao longo da rodovia, em Praças de Pedágio e nas equipes de operação na pista para alertar sobre a interdição parcial. Motoristas são aconselhados a programar seus trajetos para evitar atrasos e a redobrar a atenção ao se aproximarem do trecho em obras, respeitando a sinalização e as equipes que trabalham no local.

A previsão da CCR MSVia é de que o tráfego na região seja totalmente liberado dentro das próximas duas semanas. Enquanto isso, a área permanece com sinalização reforçada e o suporte das equipes para orientar os motoristas.