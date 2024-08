MP anuncia audiência com famílias atingidas por rompimento de barragem em Jaraguari

O Ministério Público agendou para a próxima sexta-feira (23), às 15h30, uma audiência na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) com as famílias afetadas pelo rompimento da barragem no loteamento Nasa Park, em Jaraguari. O encontro tem como objetivo identificar as necessidades imediatas das vítimas, além de iniciar o levantamento dos danos ambientais, sociais e materiais causados pelo desastre.

Logo após o rompimento, o Promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza, da Comarca de Bandeirantes, junto com engenheiros analistas da Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (DAEX), esteve no local para realizar uma vistoria e elaborar um relatório preliminar sobre os danos ambientais.

Assistentes sociais estão em campo, trabalhando na identificação das vítimas e no levantamento dos prejuízos sofridos pelas famílias. O Núcleo de Geoprocessamento do Ministério Público já identificou pelo menos 11 propriedades afetadas, número que pode aumentar conforme novas imagens de satélite da área sejam analisadas e atualizadas.

O Ministério Público também orienta que pessoas afetadas pelo rompimento que ainda não foram contatadas pelos servidores do órgão entrem em contato pelo telefone (67) 3318-2124, para serem incluídas no levantamento dos danos. A participação dessas famílias é essencial para garantir que todas as necessidades sejam atendidas e que as medidas de reparação sejam implementadas de forma justa e eficaz.