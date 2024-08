Tráfego na BR-163 permanece em 'pare e siga' após rompimento de barragem no Nasa Park

O tráfego no km 500 da BR-163 entre Campo Grande e Jaraguari, continua operando em sistema de 'pare e siga', segundo a concessionária CCR MSVia, após o rompimento da barragem de um empreendimento particular na região. Esse método de controle alterna o fluxo de veículos entre os sentidos Norte e Sul, enquanto uma das faixas permanece interditada para que equipes possam realizar trabalhos emergenciais de avaliação e reparo na pista.

A CCR MSVia informou que a rápida mobilização de uma força-tarefa, composta por 21 viaturas e 82 colaboradores de diferentes áreas, permitiu a liberação parcial da via de forma ágil, minimizando os impactos no tráfego e assegurando a segurança dos motoristas. Entre os recursos mobilizados para a operação estão viaturas de resgate, guinchos, escavadeiras, caminhões caçamba e equipes especializadas em manutenção do pavimento.

De acordo com Arrison Szesz, gerente de operações da CCR MSVia, o excelente estado de conservação e a manutenção preventiva da BR-163 foram fundamentais para evitar danos maiores ao pavimento. "O sistema de drenagem em boas condições foi crucial para que a água não causasse danos mais severos, o que permitiu que os reparos fossem realizados de forma mais rápida e com menor complexidade", afirmou.

A concessionária também está colaborando com a Defesa Civil no monitoramento da área afetada e continua a seguir um plano de contingência para garantir a segurança na rodovia, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Imasul, Ibama e Agesul.

Motoristas que trafegam pela região estão sendo orientados por meio de painéis de mensagens variáveis, praças de pedágio e equipes de operação na pista. A CCR MSVia recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e sigam as sinalizações no local.