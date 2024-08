Concessionária libera BR-163 após rastro de destruição deixado por rompimento de barragem

Na noite de 6ª feira (30), a CCR MSVia liberou completamente o tráfego de veículos na BR-163, entre os quilômetros 500 e 501, em Jaraguari, cinco dias antes do prazo originalmente previsto.

A rodovia estava parcialmente interditada desde o dia 20 deste mês, após ser danificada pelo rompimento de uma barragem do Nasa Park, o que comprometeu a estrutura da pista. Desde então, as equipes da Concessionária trabalharam ininterruptamente para restaurar o fluxo de veículos na área.

Segundo Arrison Szesz, gerente de operações da CCR MSVia, a colaboração eficiente entre todas as áreas da Concessionária permitiu que as obras progredissem mais rapidamente do que o esperado, resultando na liberação antecipada do trecho. "Apesar dos desafios iniciais, conseguimos implementar nosso plano logístico de forma eficaz, o que acelerou a entrega dos materiais necessários para a obra", afirmou.

Para assegurar a estabilidade da rodovia, foi montada uma força-tarefa que mobilizou mais de 100 colaboradores no local. "Recebíamos diariamente mais de 80 carretas carregadas com pedras, o que nos permitiu adiantar a etapa de aterro e concluir a pavimentação e pintura da pista, liberando a via de forma mais rápida", destacou Marcus Vinicius Pereira, gerente de engenharia da CCR MSVia.

No total, mais de 50 equipamentos foram utilizados na obra emergencial, incluindo escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores de esteira. Foram empregadas aproximadamente 16 mil toneladas de pedras e 400 toneladas de asfalto na recomposição da pista.

A Concessionária informou que outras ações para a recuperação total do trecho continuarão nas próximas semanas, mas sem afetar o tráfego. Essas ações incluem a finalização da instalação de defensas metálicas e de um novo sistema de drenagem, com previsão de conclusão em até 45 dias.