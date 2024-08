Reunião define medidas de amparo às famílias atingidas por barragem rompida às margens da 163

Na 2ª feira (26), ocorreu uma reunião entre membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), representantes da CCR MS Via, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande e familiares das pessoas afetadas pelo rompimento da barragem em Jaraguari, no condomínio Nasa Park.

O encontro, conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, deu continuidade às discussões iniciadas nas reuniões dos dias 23 e 24 de agosto, com foco no apoio e atendimento às famílias impactadas pelo desastre.

Durante a reunião, a CCR MS Via informou que está realizando obras emergenciais na BR-163 e garantiu que viabilizará a passagem dos veículos escolares em horários específicos. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande anunciou o aumento da frota de veículos para assegurar o transporte escolar das crianças afetadas, garantindo a continuidade do atendimento educacional especializado. Também foram debatidas medidas para melhorar a mobilidade dos moradores na região atingida.

O MPMS, através da 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes, comprometeu-se a enviar um ofício à CCR para o credenciamento dos veículos pertencentes aos moradores da área afetada. O encontro foi encerrado com o compromisso de todas as partes em continuar monitorando e implementando as ações discutidas, visando reduzir os impactos e transtornos enfrentados pela comunidade.