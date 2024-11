Educação recebe mais de meio bilhão do governo Lula em MS

O ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, anunciou nesta 4ª feira (13.nov.24) investimentos de R$ 505 milhões para a educação de Mato Grosso do Sul, com recursos do Novo PAC.

A cerimônia ocorreu no campus de Campo Grande do Instituto Federal de MS (IFMS) e contou com a presença do governador Eduardo Riedel, da prefeita reeleita Adriane Lopes (PP), dos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara, ambos do PT, além dos dirigentes do IFMS e equipe do MEC.

PÉ-DE-MEIA EM MS

Ministro Camilo Santana em agenda no IFMS de Campo Grande. Foto: Tero Queiroz

O ministro destacou a ampliação do programa Pé-de-Meia, que visa combater a evasão escolar e incentivar a permanência dos estudantes do Ensino Médio na escola. O programa receberá R$ 76,2 milhões em 2024, beneficiando 43,7 mil estudantes em Mato Grosso do Sul. "Agora, quero falar de um tema muito importante: o programa Pé-de-Meia, que foi uma decisão do presidente Lula. Vou compartilhar dois dados com vocês. O primeiro é que, no último censo do IBGE, mais de 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica. Estamos falando de quase um terço da população brasileira que não terminou o ensino médio. O segundo dado é ainda mais preocupante: cerca de 480 mil jovens, colegas de vocês, abandonaram a escola pública no ensino médio em um único ano".

Camilo Santana explica como o Pé-de-Meia impacta na educação pública. Foto: Tero Queiroz

Mirando corrigir o problema da evasão escolar, o ministro disse que o governo mirou em garantir a criança mais tempo na escola. "O primeiro passo que tomamos foi lançar o Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Quando uma criança não aprende a ler e escrever até o final do segundo ano do ensino fundamental, isso compromete todo o seu desenvolvimento escolar futuro. A distorção de idade e o abandono escolar aumentam, chegando a esses números alarmantes que vemos hoje no ensino médio", pontuou.

Ministro pontua que novo modelo de ensino do governo do presidente Lula já tem gerado resultados positivos. Foto: Tero Queiroz

O novo modelo, segundo ele, já tem gerado indicadores positivos: "A parceria com a Escola de Tempo Integral tem mostrado resultados positivos. Um estudo recente, publicado na Folha de São Paulo, mostra que a evasão escolar é menor em escolas de tempo integral, a aprendizagem é melhor e a qualidade da educação é superior".

Dispositivo no IFMS. Foto: Tero Queiroz

Outra grande conquista mencionada por Camilo Santana foi o aumento significativo na participação de estudantes do estado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “A taxa de inscrição no Enem em Mato Grosso do Sul subiu de 56,6% para 84% entre os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Isso demonstra o impacto positivo do programa Pé-de-Meia e outros investimentos em educação”, destacou o ministro.

Ele também ressaltou que a redução da evasão escolar é uma das prioridades do governo federal. “Nós sabemos que o abandono escolar compromete o futuro de milhares de jovens no Brasil. Por isso, estamos trabalhando de mãos dadas com os estados e municípios para garantir que nenhum aluno fique para trás”, afirmou.

Descerramento de placas de lançamento de dois novos IF em no estado. Foto: Tero Queiroz

Santana exaltou a pareceria entre estado e federação na efetivação do programa em MS. "Quero agradecer ao governador [Eduardo Riedel] e ao secretário [Educação - Helio Queiroz Daher], pelo apoio nesse programa. O Pé-de-Meia é uma parceria com a rede estadual, que repassa todas as informações necessárias. Lançamos este programa em março e, ao final deste ano, já vamos ver os resultados. Cada jovem recebe um apoio de 200 reais todo mês, e quem fez o Enem recentemente vai receber uma parcela extra. Ao final do ano, os alunos que avançarem de ano vão receber uma poupança de mil reais na conta, para pensar no futuro, para planejar sua educação", acrescentou Santana.

IFMS BENEFICIADO

O ministro, o governador e o deputado Vander Loubet dentro do novo prédio do IFMS Campo Grande. Foto: Tero Queiroz

Além disso, o chefe do MEC inaugurou um novo bloco didático-pedagógico e uma quadra poliesportiva no IFMS, com um investimento total de R$ 10,5 milhões. "Hoje estamos aqui inaugurando este prédio novo, com salas de aula e laboratório modernos e bonitos".

Descerramento de placas de lançamento de dois novos IF em no estado. Foto: Tero Queiroz

A construção de novos campis do IFMS também foi anunciado durante a cerimônia. "Quero também agradecer ao pessoal da engenharia, em especial a equipe do Instituto Federal. O presidente Lula lançou um novo parque de institutos federais, e o Mato Grosso do Sul vai ganhar dois novos institutos: um em Amambai e outro em Paranaíba. A reitora já está licitando e, se Deus quiser, começaremos as obras em 2025, para abrir novas vagas para os alunos do Estado", disse. Cada novo campus atenderá cerca de 1.400 estudantes e oferecerá cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.

HU DE DOURADOS E NOVOS ÔNIBUS

Ministro Camilo Santana cita investimento no Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD). Foto: Tero Queiroz

Do total, R$ 28 milhões serão destinados ao Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), para a expansão da Unidade de Crianças e Mulheres, que atenderá 34 municípios da região. “Estamos aumentando a capacidade de atendimento, especialmente para as áreas pediátrica e neonatal, o que contribuirá não apenas para a formação dos profissionais de saúde, mas também para atender a população de toda a região”, explicou durante pronunciamento.

Frota estava no pátio do IFMS e o ministro entrou no veículo junto ao governador para relaização de registro fotográfico. Foto: Tero Queiroz

O Novo PAC ainda financiará a compra de novos ônibus escolares, no valor de R$ 10,9 milhões. "Além disso, estamos entregando 24 novos ônibus, que estão aqui à nossa direita, para beneficiar os municípios do Mato Grosso do Sul. Isso é parte do PAC Governador, que contempla também 30 novas creches já conveniadas, 16 novas escolas de tempo integral e a primeira etapa da entrega dos ônibus. Em breve, logo no início do próximo ano, abriremos uma nova seleção para mais escolas e creches", explicou o ministro.

Dispositivo no IFMS. Foto: Tero Queiroz

No total, somente em Educação Básica, o MEC do Governo Lula 3 investirá R$ 314,2 milhões, com 30 novas creches e 16 escolas em tempo integral. "E, para finalizar, quero deixar um grande abraço ao presidente Lula. Este programa é para mostrar que não queremos nenhum aluno fora da escola no nosso país, porque a educação é o futuro de uma nação. A educação transforma vidas e abre portas para um futuro melhor. Por isso, vamos continuar juntos, trabalhando por um Brasil com mais educação, mais oportunidades e mais justiça social", concluiu.

BRASIL ACIMA DE DISPUTAS POLÍTICAS

Cerimônia reuniu políticos de esquerda, direita e centro. Foto: Tero Queiroz

Camilo Santana concluiu sua fala enfatizando que a educação deve ser tratada como uma prioridade nacional, acima das disputas partidárias. “A educação é o futuro do nosso país. Ela transforma vidas e dá oportunidades. O presidente Lula tem nos orientado a trabalhar em parceria com os estados e municípios, sem interesses políticos, para melhorar a qualidade da educação e garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens”, concluiu.