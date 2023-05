Entidades têm até dia 26 para inscrever barracas do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Seguem abertas as inscrições para o credenciamento de barracas para o 21ª Arraial de Santo Antônio, que este ano acontece de 9 a 13 de junho, na Praça do Rádio, com entrada gratuita. Poderão se inscrever entidades sem fins lucrativos, até o dia 26 de maio, das 9h às 11h.

A tradicional festa do padroeiro de Campo Grande contará com comidas e bebidas típicas, música ao vivo e muita diversão. Serão sorteadas ao todo 21 barracas, sendo elas de alimentos, bebidas e artesanato.

Leondas Delmondes, presidente da Associação de Moradores do Guanandi I, foi o primeiro a chegar para fazer a inscrição nessa terça-feira (23), quando iniciou o credenciamento, conforme edital publicado no dia 22 de maio no Diogrande. Ele conta que participou de todas as edições do Arraial de Santo Antônio. “Sempre participo, eu já estava atento para o credenciamento, e quando vi que saiu o edital, vim logo me inscrever. É uma festa muito boa para nós. Com o dinheiro arrecadado conseguimos pagar despesas da associação e investir na melhoria do espaço”, comenta. A Associação vai comercializar milho, espetinho, arroz carreteiro, bebidas e o famoso caldo da sogra.

Já Gabriel Librelotto Abdala, da Associação São José, segundo representante de entidades a fazer a inscrição, conta que é a primeira vez que irão participar do evento. “Estamos precisando levantar fundos para montar a escolinha da associação. Escutamos falar muito bem da festa de Campo Grande e resolvemos nos inscrever. Não temos muita experiência, mas a expectativa é muito boa”, enfatiza. Ele conta que será vendido na barraca o pão com linguiça, doces e bebidas.

De acordo com a publicação, no dia 29 de maio, às 14h, a Comissão de Seleção irá analisar a regularidade da inscrição e dos documentos que comprovem o cumprimento de todas as exigências contidas no edital. O resultado será divulgado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, no mesmo dia.

No dia 30 de maio, às 14h, no auditório do Instituto Mirim, acontece o sorteio da disposição das barracas. O resultado será publicado no mesmo dia, também em edição extra do Diogrande.

Mais informações podem ser obtidas pelo email contato.arraialpmcg@gmail.com